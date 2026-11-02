Thành phố Đồng Nai: Chuẩn bị tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị. Ảnh: Vương Thế

Báo cáo của UBND thành phố tại hội nghị cho thấy, trong tháng 10, kinh tế Đồng Nai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng đạt trên 386,8 ngàn tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu 10 tháng trên 30,5 tỷ USD và nhập khẩu 21,7 tỷ USD. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 10 đạt trên 88,1 ngàn tỷ đồng, bằng 88% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 59% chỉ tiêu phấn đấu. Đối với đầu tư công, số liệu cập nhật đến hết ngày 31-10 cho thấy, tổng vốn thanh toán đạt hơn 20,3 ngàn tỷ đồng, bằng 74,83% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 78,33% kế hoạch vốn thành phố giao. Thu hút vốn đầu tư FDI (cấp mới và tăng vốn) trên 2,5 tỷ USD; vốn đầu tư trong nước vào Đồng Nai trên 871 ngàn tỷ đồng.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình báo cáo về kết quả phát triển kinh tế. Ảnh: Vương Thế

Bên cạnh kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đồng bộ. Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và vui chơi, giải trí của nhân dân. Đồng Nai là một trong những địa phương hoàn thành sớm công tác sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Thành phố tiếp tục triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí với khoảng 95% dân số toàn thành phố được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc.

Đồng Nai cũng đã đưa vào vận hành Nền tảng Đổi mới sáng tạo Đồng Nai (Dong Nai Innovation Hub), cấp tài khoản cho 95 cơ quan, đơn vị; tích hợp, đồng bộ 267 nhóm dữ liệu lên Trung tâm Giám sát, điều hành (IOC) thành phố, từng bước tăng cường công tác quản lý, điều hành…

Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Đồng Nai Phạm Việt Phương trình bày về kết quả và giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Ảnh: Vương Thế

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, đơn vị cũng đã trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và cuối năm nhằm phấn đấu mục tiêu tăng trưởng 11% của địa phương. Trong đó có các vấn đề về tăng cường các giải pháp thu ngân sách, đẩy mạnh đầu tư công, thúc đẩy đấu giá đất; đồng thời đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm trong giai đoạn cuối năm cũng như thu hút đầu tư trên địa bàn.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang thông tin kết quả các hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Ảnh: Vương Thế

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út đề nghị các đơn vị bám sát quy hoạch chung và kịch bản tăng trưởng trong năm nay. Từ những kết quả giai đoạn cuối năm, tạo tiền đề để xây dựng kịch bản tăng trưởng 2 con số trong năm 2027 và những năm tiếp theo. Theo đó, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc thu nội địa, đất đai, đấu giá và nghĩa vụ tài chính của các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý, hoàn thiện quy hoạch các khu, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp hiệu quả.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh nâng cấp cơ sở dữ liệu; yêu cầu các sở, ngành khẩn trương liên thông dữ liệu về trung tâm tích hợp của thành phố ngay trong năm nay. Bên cạnh đó khẩn trương xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2027 từ sớm, không để bị động nhằm đảm bảo tốt nhất đời sống của người dân.