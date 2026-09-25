'Thành phố đáng sống còn được đo lường bằng sức khỏe, hạnh phúc của người dân'

Huế chú trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

Phát biểu tại Lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn với chủ đề "Kiểm soát đường huyết thai kỳ - Mẹ an tâm, con khỏe mạnh", ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, thành phố là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước với hệ thống khám chữa bệnh, y tế dự phòng và y tế cơ sở ngày càng được củng cố.

Theo ông Hà Văn Tuấn, một thành phố đáng sống không chỉ được đánh giá bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, quy mô hạ tầng hay diện mạo đô thị mà còn được đo lường bằng sức khỏe, sự an tâm và hạnh phúc của mỗi người dân, trong đó có bà mẹ và trẻ em.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026. Ảnh: PV.

Đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và sức khỏe sinh sản, thành phố xác định đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, TP Huế có khoảng 8.872 phụ nữ mang thai và 5.354 trường hợp sinh con. Các chỉ số chăm sóc thai sản tiếp tục duy trì ở mức cao. Cụ thể, 99,98% phụ nữ đẻ được quản lý thai, 99,5% được khám thai ít nhất 4 lần trong 3 thai kỳ; 99,96% sinh tại cơ sở y tế và được người đỡ đẻ có kỹ năng hỗ trợ.

Tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sơ sinh đạt trên 90%, chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm đạt 99,6%. Tỷ lệ trẻ sơ sinh có cân nặng dưới 2.500 gam ở mức 1,95%, thấp hơn đáng kể so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ trẻ được bú mẹ trong giờ đầu sau sinh và tiêm Vitamin K1 cũng đạt mức rất cao.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lĩnh vực y tế, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Hệ thống y tế từ thành phố đến cơ sở từng bước được củng cố, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao; nhiều kỹ thuật tiên tiến đã được triển khai thành công, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: PV.

Tuy nhiên, cùng với những thay đổi trong đời sống xã hội, các bệnh lý không lây nhiễm đang ngày càng gia tăng, trong đó đái tháo đường thai kỳ đang trở thành một vấn đề sức khỏe cần được quan tâm nhiều hơn. Đây là tình trạng có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và thai nhi nếu không được phát hiện sớm và kiểm soát hiệu quả.

"Điều đáng mừng là phần lớn các nguy cơ từ đái tháo đường thai kỳ có thể được phòng ngừa và kiểm soát thông qua việc khám thai định kỳ, sàng lọc đúng thời điểm, chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của các cơ sở y tế", ông Hà Văn Tuấn chia sẻ.

Lãnh đạo UBND TP Huế cho biết, chủ đề của Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm nay không chỉ là một khẩu hiệu truyền thông mà còn là lời nhắn gửi về trách nhiệm của chúng ta đối với thế hệ tương lai; là sự đồng hành của ngành y tế, của gia đình và toàn xã hội đối với mỗi người mẹ trong hành trình thiêng liêng làm mẹ.

Chủ động dự phòng và phát hiện sớm

Ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, thành phố định hướng ngành Y tế tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy điều trị sang chủ động dự phòng và phát hiện sớm. Theo đó, việc quản lý thai kỳ cần được thực hiện ngay từ sớm, chú trọng sàng lọc nguy cơ và kiểm soát các bệnh lý trong thai kỳ, thay vì chờ đến khi xuất hiện biến chứng mới can thiệp.

Thành phố cũng định hướng củng cố năng lực y tế cơ sở, tăng cường kết nối chuyên môn trong toàn hệ thống. Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế sẽ tiếp tục phối hợp với các bệnh viện, Trung tâm Y tế và Trạm Y tế trong đào tạo, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn và hỗ trợ chuyên môn.

Một nhiệm vụ khác được TP Huế đặt ra là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Thành phố định hướng từng bước hình thành dữ liệu sức khỏe liên tục, kết nối từ cơ sở đến cấp chuyên sâu, qua đó quản lý tốt phụ nữ mang thai có nguy cơ, theo dõi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, hỗ trợ nhận diện nguy cơ và can thiệp sớm...

Các đại biểu tại lễ phát động. Ảnh: PV.

Lãnh đạo UBND TP Huế đề nghị Bộ Y tế tiếp tục cập nhật, hoàn thiện và thống nhất các hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc bà mẹ, trẻ em và sức khỏe sinh sản. Đồng thời tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến địa phương, nhất là những kỹ thuật và năng lực cần thiết để phát hiện sớm, xử trí và chuyển tuyến an toàn các tai biến sản khoa, chăm sóc sơ sinh và quản lý các thai kỳ nguy cơ cao.

Quan tâm hỗ trợ các chương trình đào tạo liên tục, xây dựng mạng lưới chuyên gia và cơ chế kết nối cấp chuyên sâu - cấp cơ sở, để những trung tâm chuyên môn mạnh như Huế có thể phát huy tốt hơn vai trò đào tạo, chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn cho mạng lưới y tế cơ sở.

"Trên hết, thành phố mong muốn sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương ngày càng thực chất, để mỗi chủ trương, mỗi hướng dẫn chuyên môn khi đến với người dân đều được chuyển hóa thành một dịch vụ y tế có chất lượng, dễ tiếp cận và an toàn", ông Hà Văn Tuấn chia sẻ.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, sáng 25/9, tại TP Huế, Bộ Y tế phối hợp với UBND TP Huế tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026 với chủ đề "Kiểm soát đường huyết thai kỳ - Mẹ an tâm, con khỏe mạnh". Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dự và phát biểu khai mạc.

Thông qua chủ đề năm nay, Bộ Y tế kêu gọi phụ nữ mang thai, gia đình và cộng đồng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK), góp phần giảm nguy cơ biến chứng trong thai kỳ, khi sinh và sau sinh, đồng thời bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và trẻ ngay từ những ngày đầu đời.

Tuần lễ Làm mẹ an toàn được ngành Y tế triển khai hằng năm từ ngày 01-07/10 trên phạm vi cả nước, nhằm tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hành động thiết thực trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Theo Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK) là một trong những vấn đề sức khỏe thường gặp trong thai kỳ và có xu hướng gia tăng tại Việt Nam. Một số khảo sát tại các bệnh viện chuyên khoa sản cho thấy tỷ lệ phát hiện bệnh đã tăng từ khoảng 3 - 4% trong giai đoạn 2001 - 2004 lên khoảng 20% những năm gần đây ở nhóm thai phụ được sàng lọc. ĐTĐTK thường diễn biến âm thầm, không có biểu hiện rõ ràng, nên nhiều thai phụ có thể không biết mình mắc nếu không được sàng lọc. Nếu không được phát hiện và quản lý phù hợp, ĐTĐTK có thể làm tăng nguy cơ một số biến chứng đối với mẹ và trẻ như tiền sản giật, sinh non, thai to, hạ đường huyết sơ sinh, suy hô hấp và các vấn đề sức khỏe khác. Phụ nữ từng được chẩn đoán ĐTĐTK cũng có nguy cơ cao hơn phát triển thành đái tháo đường típ 2 trong những năm sau sinh. Vì vậy, kiểm soát đường huyết trong thai kỳ cần được tiếp nối bằng việc theo dõi và tầm soát sức khỏe sau sinh theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Phát hiện sớm và quản lý ĐTĐTK đúng hướng dẫn có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe của mẹ và trẻ. Tùy tình trạng cụ thể, thai phụ có thể được tư vấn điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, hoạt động thể lực, theo dõi đường huyết và áp dụng các phương pháp điều trị phù hợp theo chỉ định của cán bộ y tế. Đối với phụ nữ từng mắc ĐTĐTK, cơ sở y tế cần tư vấn về chế độ dinh dưỡng, hoạt động thể lực, theo dõi sức khỏe và thực hiện xét nghiệm tầm soát đái tháo đường sau sinh theo khuyến cáo chuyên môn, trong khoảng thời gian từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 12 sau sinh. Đối với tất cả sản phụ, các cơ sở y tế tiếp tục tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ và xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cả mẹ và trẻ.