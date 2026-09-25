Thành phố Đà Nẵng và Janus Capital hợp tác, đầu tư, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng trao quà cảm ơn Janus Capital. (Ảnh: CTV)

Trong khuôn khổ làm việc, hai bên đã tổ chức tọa đàm với chủ đề "Kết nối chuyên gia, quỹ đầu tư tại Silicon Valley với Đà Nẵng". Trong đó, trọng tâm là hai bên đã có nhiều hoạt động kết nối giữa thành phố Đà Nẵng với cộng đồng chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư, quỹ đầu tư và các đối tác công nghệ tại Silicon Valley; giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư của thành phố; đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Dịp này, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và Janus Capital đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) dưới sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và đại diện cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp, quỹ đầu tư tại Silicon Valley.

Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và Janus Capital đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: Janus)

Nội dung biên bản ghi nhớ đặt nền tảng cho việc tăng cường hợp tác giữa hai bên trong kết nối nguồn lực đầu tư quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các dự án công nghệ cao, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối giữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Đà Nẵng với các quỹ đầu tư, tập đoàn công nghệ, chuyên gia và đối tác quốc tế.

Thông qua hợp tác, hai bên hướng tới việc đưa các nguồn lực về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới quốc tế đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp và startup tại Đà Nẵng; đồng thời giới thiệu các dự án và cơ hội đầu tư của thành phố đến cộng đồng nhà đầu tư toàn cầu.

Phát biểu tại chương trình, ông Du Nghĩa Chấn, Phó Chủ tịch Janus Capital đánh giá cao tiềm năng phát triển của Đà Nẵng và cho rằng, thành phố đang bước vào giai đoạn có nhiều cơ hội mới để kết nối dòng vốn, công nghệ và doanh nghiệp quốc tế.

Theo đại diện Janus Capital, với Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do cùng định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, trung tâm dữ liệu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Đà Nẵng đang có cơ hội trở thành một trong những cửa ngõ quan trọng kết nối Việt Nam với dòng vốn, công nghệ và doanh nghiệp quốc tế.

Janus Capital mong muốn không chỉ đến Đà Nẵng với vai trò nhà đầu tư mà còn muốn trở thành một đối tác dài hạn của thành phố, cùng Đà Nẵng xác định, phát triển và kết nối nguồn lực quốc tế cho những dự án có khả năng tạo ra tác động lớn.