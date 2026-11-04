Thành phố Đà Nẵng thu hút thêm gần 804 triệu USD vốn FDI trong 10 tháng

Dịch vụ vận chuyển, bốc xếp hàng hóa qua cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn thành phố trong 10 tháng năm 2026 đạt kết quả tích cực, với tổng vốn thu hút tăng so với cùng kỳ năm trước ở cả hai khu vực. Cụ thể, đầu tư nước ngoài tăng mạnh về vốn đăng ký cấp mới, đầu tư trong nước tăng chủ yếu từ việc điều chỉnh, bổ sung vốn cho các dự án hiện hữu.

Về đầu tư trong nước, trong kỳ báo cáo tháng 10, từ ngày 21/9 đến ngày 20/10, thành phố thu hút 8.002,29 tỷ đồng, giảm 51,50% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó cấp mới 9 dự án với tổng vốn đầu tư 5.408,29 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn 2 lượt dự án với tổng vốn tăng thêm 2.594 tỷ đồng.

Trong kỳ, có 1 dự án chấm dứt hoạt động với tổng vốn đầu tư 9,5 tỷ đồng. Lũy kế kỳ báo cáo 10 tháng năm 2026, từ ngày 21/12/2025 đến ngày 20/10/2026, tổng vốn thu hút đầu tư trong nước đạt 194.009,89 tỷ đồng, tăng 52,11% so với cùng kỳ.

Thành phố cấp mới 78 dự án với tổng vốn đầu tư 101.825,81 tỷ đồng, tăng 3 dự án nhưng giảm 4,55% về vốn đăng ký; có 31 lượt điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 93.806,22 tỷ đồng, gấp 4,33 lần cùng kỳ. Đồng thời, có 16 dự án chấm dứt hoạt động với tổng vốn đầu tư 1.622,14 tỷ đồng.

Đến ngày 20/10/2026, lũy kế có 2.078 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 925.099,66 tỷ đồng.

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong kỳ báo cáo tháng 10, thành phố thu hút 117,31 triệu USD vốn FDI, gấp 2,67 lần cùng kỳ năm 2025, trong đó cấp mới 19 dự án với tổng vốn đăng ký 106,21 triệu USD; có 4 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng 0,082 triệu USD và 6 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với tổng giá trị 11,02 triệu USD.

Trong kỳ, có 9 dự án chấm dứt hoạt động với tổng vốn đầu tư 2,89 triệu USD. Lũy kế kỳ báo cáo 10 tháng năm 2026, tổng vốn FDI thu hút đạt 803,93 triệu USD, gấp 2,47 lần cùng kỳ, trong đó cấp mới 130 dự án với tổng vốn đăng ký 629,64 triệu USD, tăng 19 dự án; có 49 lượt điều chỉnh vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng 138,82 triệu USD và 41 lượt góp vốn, mua phần vốn góp với tổng giá trị 35,47 triệu USD.

Trong khi đó, số dự án chấm dứt hoạt động là 27 dự án với tổng vốn đầu tư 136,52 triệu USD. Đến ngày 20/10/2026, lũy kế thành phố Đà Nẵng có 1.184 dự án FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 11,36 tỷ USD.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, kết quả thu hút đầu tư 10 tháng cho thấy sự gia tăng đáng kể về quy mô vốn đăng ký, tạo thêm nguồn lực để phát triển kinh tế thành phố.

Đối với khu vực FDI, vốn cấp mới chiếm 78,32% tổng vốn thu hút, là động lực chính của mức tăng trong kỳ; vốn điều chỉnh tăng cũng đạt mức cao hơn cùng kỳ, cho thấy các dự án hiện hữu tiếp tục được bổ sung vốn.

Đối với đầu tư trong nước, mức tăng tập trung ở vốn điều chỉnh, trong khi vốn đăng ký cấp mới giảm nhẹ dù số dự án tăng./.