Thành phố Đà Nẵng đã tìm kiếm, cất bốc 120 hài cốt liệt sĩ

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Dự hội nghị có Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia; Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Trần Anh Tuấn cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đến nay, thành phố đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc 120 hài cốt liệt sĩ, trên tổng số 390 hài cốt theo kế hoạch. Trong đó, tại khu vực Hang Đá Sập, lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc bước đầu 9 hài cốt liệt sĩ và tiếp tục tìm kiếm mở rộng; tại khu vực mộ tập thể ở xã Hiệp Đức đã cất bốc 17 hài cốt liệt sĩ.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên phải) cùng lãnh đạo Quân khu 5 dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ của phường Hội An Đông ngày 13/10 vừa qua. Ảnh: T.CÔNG

Công tác tìm kiếm được triển khai trên cơ sở tiếp nhận, xác minh nguồn tin, đối chiếu hồ sơ, tài liệu lịch sử và gặp gỡ nhân chứng. Việc truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, chu đáo.

Đến ngày 15/9, thành phố hoàn thành công tác lấy mẫu tại 144/144 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch, sớm hơn tiến độ dự kiến ban đầu 122 ngày. Trong tổng số 25.672 mộ được kiểm tra, thực hiện lấy mẫu, có 13.793 mẫu đủ điều kiện đưa đi giám định ADN, đạt 53,72%.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn (đứng giữa) tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: T.CÔNG

Thành phố đã bàn giao 5.960 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y quốc gia phục vụ giám định, xác định danh tính. Thông tin về vị trí mộ, đặc điểm hài cốt, mẫu sinh phẩm và hồ sơ liên quan được quản lý bằng hồ sơ giấy kết hợp dữ liệu điện tử, phục vụ đối chiếu, truy xuất.

Trong giai đoạn 2 của chiến dịch, thành phố phấn đấu đến ngày 27/7/2027 hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ; khảo sát, xác minh, kết luận 100% nguồn thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng giấy khen cho nhiều cá nhân. Ảnh: T.CÔNG

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: tập trung nguồn lực vào địa bàn còn nhiều thông tin về hài cốt liệt sĩ, nhất là khu vực nghi có mộ tập thể; phối hợp rà phá bom, mìn, vật nổ để bảo đảm an toàn; hoàn thiện hồ sơ, số hóa dữ liệu và đẩy nhanh tiến độ giám định ADN.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn ghi nhận nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời nhấn mạnh việc hoàn thành lấy mẫu tại các nghĩa trang chưa đồng nghĩa với kết thúc nhiệm vụ.

Các đơn vị cần tiếp tục phối hợp bàn giao mẫu sinh phẩm, bổ sung thông tin về liệt sĩ và thân nhân, bám sát cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 để phục vụ xác định danh tính.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát việc hoàn trả hiện trạng phần mộ sau lấy mẫu, bảo đảm chu toàn, tươm tất, trang trọng. Trường hợp phát sinh hư hỏng, cần tu bổ, cơ quan quân sự phối hợp UBND địa phương báo cáo, đề xuất.

Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, các địa phương thực hiện phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, triển khai ngay tại những nơi đủ điều kiện.

Các địa phương được chỉ đạo nhanh chóng báo cáo kế hoạch cụ thể về Ban Chỉ đạo thành phố, xác định rõ cách thức, các bước và thời gian thực hiện, trước mắt, tập trung triển khai tại những địa bàn trọng điểm trong tháng 12.

Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm theo dõi xuyên suốt địa bàn được phân công. Quá trình khảo sát, xác minh nhân chứng phải chặt chẽ, tránh làm vội, thiếu căn cứ.

Trao bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: T.CÔNG

Dịp này, 10 tập thể, trong đó có Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng cùng 15 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen. Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng giấy khen cho 15 tập thể, 20 cá nhân được vì thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.