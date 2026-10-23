Thành phố Đà Nẵng chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn bền vững

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại hội thảo.

Xu thế phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng cho biết, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành xu thế tất yếu, góp phần bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.

Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng, Đà Nẵng đã đạt được những bước phát triển đáng kể, song nhu cầu hợp tác và tiếp nhận viện trợ PCPNN vẫn còn rất lớn. Đây là nguồn lực quan trọng để thành phố giải quyết những bài toán phát triển chiều sâu của một đô thị ven biển và miền núi, đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, áp lực môi trường và quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động.

Với trình độ phát triển hiện nay, cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng và tư duy quản trị cởi mở, Đà Nẵng hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành địa điểm lý tưởng triển khai các ý tưởng mới và mô hình hợp tác thế hệ mới. Trên cơ sở đó, các tổ chức PCPNN có thể đồng hành cùng thành phố tiên phong thí điểm các mô hình kinh tế tuần hoàn đô thị, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển du lịch xanh và kinh tế biển xanh.

Tại hội thảo, các tổ chức và chuyên gia đã trình bày nhiều tham luận về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam liên quan đến công tác PCPNN trong giai đoạn hội nhập hiện nay; đánh giá thực tiễn, chia sẻ định hướng và giải pháp thiết thực nhằm gắn kết mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng với công tác vận động viện trợ PCPNN. Các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thúc đẩy phát triển bền vững…

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng ký kết bản ghi nhớ hợp tác với các tổ chức PCPNN.

Phấn đấu đạt các tiêu chí thành phố tuần hoàn vào năm 2045

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh, là một trong những đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của miền Trung và cả nước, TP Đà Nẵng luôn ý thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình, đồng thời chủ động cụ thể hóa các chủ trương của Đảng bằng những hành động thiết thực. Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn chặt với mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Thành phố cũng xây dựng lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn qua 3 giai đoạn, phấn đấu đến cuối năm 2045 cơ bản đạt các tiêu chí của một thành phố tuần hoàn.

Lãnh đạo thành phố luôn trân trọng, đánh giá cao sự đồng hành và hỗ trợ thiết thực của các tổ chức PCPNN cùng các đối tác quốc tế. Những đóng góp này không chỉ mang lại nguồn lực tài chính để giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, y tế, giáo dục và hỗ trợ các nhóm yếu thế, mà còn góp phần đưa những mô hình hiệu quả, kinh nghiệm quản trị tiên tiến, tư duy tiếp cận hiện đại và tri thức quốc tế đến với địa phương.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, trước những thay đổi của bối cảnh quốc tế và định hướng chiến lược mới của Việt Nam nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng, công tác PCPNN đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, chuyển từ hỗ trợ mang tính an sinh, nhân đạo đơn thuần sang hợp tác theo hướng đồng kiến tạo, phát triển bền vững. Do đó, nguồn viện trợ PCPNN cần được lồng ghép sâu hơn vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững của địa phương.

Trong định hướng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, TP Đà Nẵng mong muốn các tổ chức PCPNN hỗ trợ tiếp cận công nghệ xanh tiên tiến, các mô hình kinh tế tuần hoàn đã được triển khai thành công trên thế giới. Đồng thời, thành phố kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ trong đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ địa phương, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, người dân về kỹ năng triển khai, vận hành các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương quán triệt tinh thần đồng hành cùng các tổ chức PCPNN; chủ động mở rộng các lĩnh vực hợp tác phù hợp, rà soát, rút ngắn tối đa quy trình, thủ tục hành chính trong thẩm định, phê duyệt và triển khai các khoản viện trợ. Việc tiếp nhận, quản lý các dự án cần bảo đảm tính minh bạch, kịp thời và tuân thủ đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý và kỹ thuật để các tổ chức PCPNN triển khai dự án đúng tiến độ, phát huy hiệu quả thiết thực tại cộng đồng.

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho tổ chức Catalyste+ (Canada) đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác chuyển đổi kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững của TP Đà Nẵng. Trong khuôn khổ hội thảo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Tạp chí Thời đại và các tổ chức PCPNN, góp phần tăng cường kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, huy động thêm nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của thành phố.