Thành phố có 83 địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm năm 2027

Các địa điểm tập trung tại các công viên, quảng trường, sân vận động, trung tâm văn hóa - thể thao, chợ và khu đất phù hợp trên địa bàn thành phố. Quy mô tổ chức khoảng 50-100 gian hàng tiêu chuẩn; một số địa điểm có quy mô lớn như khu vực xung quanh Cung thể thao Tiên Sơn (không quá 265 gian hàng), sân vận động xã Khâm Đức (không quá 250 gian hàng), khu vực bờ hồ Trảng Kèo (không quá 200 gian hàng) và Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng (không quá 200 gian hàng).

Các lĩnh vực ưu tiên để tổ chức hội chợ, triển lãm gồm sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm du lịch, sản phẩm làng nghề, hàng tiêu dùng và dịch vụ…