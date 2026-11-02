Thành phố chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục được triển khai theo quy định. Ngành hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Khu ủy Khu V và các di tích cấp thành phố; phối hợp với địa phương xác định phạm vi bảo vệ di tích; hoàn thành khai quật khảo cổ khẩn cấp tại đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn, báo cáo sơ bộ kết quả khai quật. Đồng thời xây dựng dự thảo Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An, phương án khảo cổ và bảo quản di vật tàu cổ tại khu vực ven biển phường Hội An Tây; lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới đối với danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm và xuất nhập khẩu văn hóa phẩm được thực hiện theo quy định, với 08 văn bản chấp thuận biểu diễn nghệ thuật, 7 thông báo về xuất nhập khẩu văn hóa phẩm và 1 giấy phép triển lãm, mỹ thuật, nhiếp ảnh được ban hành. Các hoạt động văn hóa, lễ hội hai bên bờ sông Hàn và hoạt động về đêm tại phố cổ Hội An tiếp tục được tổ chức đa dạng.

Đồng thời triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án tổ chức sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc giai đoạn 2022 - 2026; hoàn thiện các kế hoạch, đề án về phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật của khu vực, tổ chức các sự kiện văn hóa năm 2026 và xây dựng Quy chế quản lý hoạt động sự kiện trên địa bàn thành phố.