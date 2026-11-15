Thành phố Cần Thơ tổ chức bầu 1.227 trưởng ấp, trưởng khu vực nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên tặng quà cho gia đình chính sách tại điểm bầu cử ở phường Long Tuyền. (Ảnh: PHẠM TRUNG)

Tại một số địa phương, cử tri cũng tiến hành bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường cùng nhiệm kỳ. Thời gian bỏ phiếu diễn ra từ 7 giờ đến 11 giờ; các địa bàn đông dân cư có thể kéo dài chậm nhất đến 17 giờ cùng ngày.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, công tác chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất và phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy được các cấp triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền làm chủ.

Tại khu vực Bình Dương A (phường Long Tuyền), đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến dự lễ khai mạc. Toàn phường Long Tuyền có 10.681 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu 13 trưởng khu vực (trong đó có 3 nữ, 100% là đảng viên).

Trước đó, địa phương đã tổ chức 36 cuộc tuyên truyền thu hút gần 2.800 lượt người dự và hoàn tất niêm yết danh sách cử tri tại 13 tổ bầu cử. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã trao 20 phần quà tặng các gia đình chính sách tại khu vực Bình Dương A.

Cử tri phường Trung Nhứt bỏ phiếu bầu Trưởng khu vực Tràng Thọ B. (Ảnh: VĂN CHỌN)

Không khí ngày bầu cử cũng diễn ra sôi nổi tại phường Thuận Hưng, Trung Nhứt, A Bình, xã Thạnh Thới An… khi đông đảo người dân có mặt từ sáng sớm để lựa chọn những cán bộ cơ sở uy tín, tâm huyết phục vụ nhân dân.

Góp phần vào thành công chung, từ ngày 12 đến 14/11, Đoàn thanh niên các cấp ra quân tuyên truyền sôi nổi. Tuổi trẻ các phường Ninh Kiều, Tân An, Cái Khế, Bình Thủy, Trung Nhứt tổ chức nhiều đội hình lưu động vận động cử tri đi bầu đúng luật.

Nhiều mô hình sáng tạo được triển khai hiệu quả như "Chuyến xe tuyên truyền bầu cử" với 20 xe diễu hành của Đoàn phường Ngã Bảy hay các bản tin số tóm tắt tiểu sử ứng cử viên của Đoàn phường Sóc Trăng. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên còn tích cực chỉnh trang điểm bỏ phiếu xanh-sạch-đẹp và phối hợp tuần tra giữ gìn an ninh trật tự.