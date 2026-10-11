Thành phố Cần Thơ mừng Lễ Sene Dolta năm 2026

Các đại biểu tham dự chương trình mừng Lễ Sene Dolta năm 2026. Ảnh: Phạm Trung

Lễ Sene Dolta (còn gọi là lễ cúng ông bà) năm 2026 diễn ra từ ngày 10/10 đến ngày 12/10. Đây là một trong những lễ hội truyền thống lớn và quan trọng nhất trong năm của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, mang ý nghĩa tương tự như Lễ Vu Lan báo hiếu của đồng bào dân tộc Kinh.

Đối với đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, Lễ Sene Dolta là dịp để con cháu thể hiện lòng hiếu kính, biết ơn sâu sắc đối với ông bà, cha mẹ, tổ tiên và những người đã khuất. Đồng thời cũng là dịp để con cháu sum vầy, thắt chặt tình cảm họ hàng trong phum, sóc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lễ Sene Dolta là dịp để con cháu thể hiện lòng hiếu kính, biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Ảnh: Phạm Trung

Theo UBND thành phố Cần Thơ, Lễ Sene Dolta năm 2026 diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố hăng hái, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đặc biệt là thành phố đang nỗ lực triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Phát biểu tại chương trình mừng Lễ Sene Dolta năm 2026, ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ gửi đến các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các vị chức sắc, sư sãi cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Khmer lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất và lời chúc về một mùa lễ Sene Dolta đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc.

Theo ông Nguyễn Văn Khởi, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đây là kết quả của sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân thành phố. Trong đó có sự đóng góp tích cực, trách nhiệm của các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các vị chức sắc, sư sãi, người có uy tín, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Khmer.

“UBND thành phố trân trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Khmer vào thành tựu phát triển chung của thành phố, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp và tràn đầy bản sắc”, ông Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ tập trung thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; chăm lo nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tiếp cận giáo dục, y tế, các dịch vụ xã hội và hưởng thụ các giá trị văn hóa.

Đồng thời, thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò của các vị chức sắc, sư sãi, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn an ninh, trật tự; xây dựng đời sống văn hóa; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt UBND thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khởi mong muốn Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố, các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các vị chức sắc, sư sãi, người có uy tín, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể đồng bào Khmer tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; tích cực lao động, sản xuất, học tập, phát triển kinh tế; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.