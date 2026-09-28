Thành phố Cần Thơ linh động triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2026 - 2027

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm cô, trò lớp 1 Trường TH Ninh Kiều, phân hiệu Ngô Quyền.

Ngày 28/9, Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh làm Trưởng đoàn, kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026 - 2027 tại TP Cần Thơ.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT). Về phía TP Cần Thơ có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố; bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở GD&ĐT cùng Ban Giám đốc Sở; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; các sở, ngành và đại diện chính quyền địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm hỏi, động viên cô, trò Trường TH Ninh Kiều, phân hiệu Ngô Quyền.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh chia sẻ cùng các em HS Trường THCS Ninh Kiều.

Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026 - 2027 tại Trường Tiểu học Ninh Kiều và Trường THCS Ninh Kiều (phường Ninh Kiều).

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, sau sắp xếp, sáp nhập, các trường học đang từng bước ổn định tổ chức, khai thác hiệu quả nguồn lực, bảo đảm hoạt động dạy học và chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2026 - 2027.

Trường Tiểu học Ninh Kiều hiện có 1 điểm trường chính và 8 phân hiệu, với 238 lớp, 8.009 học sinh. Nhà trường duy trì tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với 100% các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5.

Theo lãnh đạo nhà trường, sau sáp nhập, đơn vị nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của ngành Giáo dục và địa phương. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có tư tưởng chính trị vững vàng, trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có năng lực chuyên môn, trách nhiệm và từng bước thích ứng với chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy học.

Cơ sở vật chất được đầu tư tương đối đồng bộ, hệ thống phòng học, phòng chức năng cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học. Sự phối hợp của Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng góp phần hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động giáo dục và công tác xã hội hóa.

Tại Trường THCS Ninh Kiều được tổ chức hoạt động sau sáp nhập với 1 trường chính và 5 phân hiệu, có 143 lớp, 6.431 học sinh. Sau sáp nhập, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học. Nhà trường nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giáo dục và sự phối hợp của cha mẹ học sinh.

Việc sáp nhập tạo điều kiện để nhà trường khai thác, sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các nguồn lực phục vụ giáo dục. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên từng bước thích nghi với mô hình tổ chức mới, chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ...

Ông Lê Kinh Đô, Hiệu trưởng Trường TH Ninh Kiều và ông Trương Vĩnh Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Kiều báo cáo với đoàn công tác.

Từng bước gỡ khó khi trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu

Thực tế tại Trường Tiểu học Ninh Kiều và Trường THCS Ninh Kiều cho thấy, việc sắp xếp, sáp nhập trường học không chỉ đặt ra yêu cầu về tổ chức bộ máy mà còn đòi hỏi các giải pháp phù hợp về vị trí việc làm, nhân lực, cơ sở vật chất và phương thức quản trị, nhất là đối với những trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu.

Đơn cử như sau khi sắp xếp, nhà trường vẫn còn một số khó khăn về nhân sự. Đáng chú ý là tình trạng dôi dư giáo viên, trong khi một số vị trí lại thiếu nhân sự cục bộ như giáo vụ, quản trị công sở, thư viện và giáo viên Tin học.

Một số vị trí như Tổng phụ trách Đội, văn thư, kế toán phải đảm nhận khối lượng công việc lớn. Theo nhà trường, nguyên nhân chủ yếu là số lượng vị trí việc làm sau sáp nhập giảm so với trước.

Để giải quyết tình trạng này, nhà trường bố trí giáo viên dạy liên phân hiệu nhằm khắc phục thiếu hụt cục bộ. Giáo viên dôi dư được tạm thời phân công thực hiện một số nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục, chờ lộ trình nghỉ hưu và phương án điều chuyển nhân sự của cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Anh Hoài, Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều báo cáo tại buổi làm việc.

Tại Trường THCS Ninh Kiều, quy mô học sinh, lớp học và địa bàn quản lý tăng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản trị. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ và ổn định đội ngũ cần tiếp tục được thực hiện đồng bộ. Một số phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học và điều kiện phục vụ giáo dục cần tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa chữa.

Bên cạnh đó, việc tổ chức dạy học, quản lý học sinh, phối hợp giữa trường chính và các phân hiệu đòi hỏi sự thống nhất về quy trình, hồ sơ, thông tin và phương thức điều hành...

Năm học 2026 - 2027, Trường THCS Ninh Kiều xác định tiếp tục rà soát, sắp xếp các nguồn lực; tăng cường phối hợp giữa các cơ sở và với cha mẹ học sinh; chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn phát sinh, bảo đảm hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ổn định, hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh trao đổi tại buổi làm việc tại Trường THCS Ninh Kiều.

Quan tâm nguồn nhân lực và ổn định nhân sự sau sắp xếp

Tại buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ GD&ĐT với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ kiến nghị Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét bổ sung kịp thời số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước cho lĩnh vực giáo dục, tạo điều kiện để các địa phương, trong đó có TP Cần Thơ, có đủ số lượng người làm việc theo nhu cầu thực tế; tiếp tục tổ chức tuyển dụng giáo viên, nhân viên cho các cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ giáo dục và đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Đồng thời kiến nghị Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ và cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thống nhất cách xác định số lượng phó hiệu trưởng ở trường phổ thông có nhiều cấp học, từ 40 lớp trở lên và có nhiều phân hiệu sau sắp xếp. Xem xét đề xuất điều chỉnh quy định nếu cần thiết để bảo đảm đủ năng lực quản trị và phù hợp cơ cấu tổ chức được duyệt.

Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc.

Hướng dẫn hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn điều kiện thành lập tổ chuyên môn, tổ văn phòng; số lượng tổ phó; tiêu chuẩn, trình tự, thẩm quyền và thời hạn bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó tại cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Cần làm rõ việc áp dụng các quy định về vị trí việc làm viên chức quản lý và tổ chức cấu thành của đơn vị sự nghiệp công lập đối với tổ trong nhà trường để các địa phương thực hiện thống nhất.

Xem xét hướng dẫn chế độ giảm giờ dạy hoặc quy đổi nhiệm vụ đối với giáo viên được phân công phụ trách hoạt động Đội và phối hợp quản lý hoạt động tại phân hiệu, điểm trường; xác định rõ điều kiện, phạm vi nhiệm vụ và cách tính đối với trường có nhiều địa điểm hoạt động. Hướng dẫn này giúp nhà trường phân công công việc phù hợp, bảo đảm chế độ cho giáo viên và hoạt động tại các phân hiệu, điểm trường...

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ.

Chủ động chiến lược, nguồn lực và nâng cao năng lực đội ngũ

Tại buổi làm việc và kiểm tra thực tế mô hình trường học sau sáp nhập, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của địa phương trong triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027. Đặc biệt, thành phố là điểm sáng với nhiều chính sách nhân văn (như hỗ trợ học sinh khuyết tật), nguồn lực đầu tư lớn, cùng tốc độ sắp xếp tinh gọn đầu mối cơ sở giáo dục đạt hơn 64%...

Thứ trưởng đề nghị ngành Giáo dục thành phố cần tập trung thực hiện việc chuyển đổi tư duy quản trị và hoàn thiện quy chế làm việc. Chủ động chiến lược đội ngũ và nâng cao năng lực quản lý. Ngành Giáo dục thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ khẩn trương tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế năm học 2026 - 2027; rà soát, dự báo chuẩn xác nhu cầu giáo viên theo từng lớp, từng môn, từng địa bàn cho giai đoạn tiếp theo để chấm dứt tình trạng thừa/thiếu cục bộ.

Song song đó, thành phố cần đẩy mạnh tập huấn năng lực quản trị mô hình mới cho cán bộ quản lý nhà trường và bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về giáo dục cho công chức cấp xã chưa đạt chuẩn; đồng thời giải quyết chế độ minh bạch cho nhân sự dôi dư và có lộ trình đào tạo nâng chuẩn cho lực lượng tiếp tục công tác.

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất có trọng tâm và đẩy mạnh chuyển đổi số. Cần Thơ cần ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các địa bàn khó khăn, khu vực tăng dân số cơ học cao nhằm nâng tỷ lệ học 2 buổi/ngày ở cấp THCS.

Chuyển đổi số phải đi vào chiều sâu, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, hồ sơ sổ sách để giáo viên tập trung cho chuyên môn. Tận dụng thế mạnh riêng của từng điểm trường cũ để tạo nên hệ sinh thái giáo dục đa dạng (văn nghệ, thể thao, bồi dưỡng học sinh giỏi, STEM, AI...).

Xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh và nhân văn. Các sở, ngành (Công an, Y tế), chính quyền địa phương và nhà trường cần xây dựng cơ chế phối hợp thông suốt, phân định rõ trách nhiệm để sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống.

Cần đặt giáo dục nghề nghiệp trong chiến lược phát triển chung của vùng. Với vị thế là trung tâm của khu vực ĐBSCL, TP Cần Thơ cần xem đợt sắp xếp này là cơ hội để tái cấu trúc và nâng tầm toàn bộ hệ thống giáo dục. Việc phát triển giáo dục nghề nghiệp phải gắn liền với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu lao động của thành phố cũng như toàn vùng...