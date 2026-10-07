Thành phố Cần Thơ: Ấm áp không khí lễ Sene Dolta 2026

Đoàn công tác thành phố Cần Thơ thăm, chúc mừng chùa chùa Buôl Mum Thnol Thmây nhân dịp Sene Dolta 2026. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Ngày 7/10, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Cần Thơ và đại diện các sở, ban, ngành đã tổ chức 8 đoàn đến thăm, chúc mừng các hòa thượng, sư sãi, tăng ni, phật tử và các gia đình Khmer có công tiêu biểu nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026.

Đoàn công tác số 1 do ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ dẫn đầu, đã đến thăm, tặng quà Trụ trì và Ban Quản trị chùa Pitukhôsa Răngsây; gia đình ông Huỳnh Cương, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội và bà Huỳnh Thị Sômaly, nguyên Vụ trưởng Vụ Địa phương III – Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo); gia đình ông Sơn Phước Hoan, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; gia đình bà Sơn Thị Sô Phi, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khởi thay mặt lãnh đạo thành phố báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế xã hội thành phố trong 9 tháng năm 2026 và mục tiêu của năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Khởi gửi lời chúc sức khỏe các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, tăng ni, phật tử, các gia đình đồng bào dân tộc Khmer sức khỏe dồi dào, đón mùa lễ Sen Dolta vui tươi, ấm cúng, ý nghĩa; mong muốn các chức sắc tôn giáo tiếp tục vận động bà con phật tử hưởng ứng, thực hiện tốt hơn nữa chính sách của Đảng và Nhà nước để cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại…

Hòa thượng Lý Hùng, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, chủ trì chùa Pitukhôsa Răngsây cho biết, Cần Thơ có đông đồng bào dân tộc Khmer, trong đó khu vực Sóc Trăng (cũ) có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn rất cao.

Địa phương thực hiện nhiều chương trình, dự án mục tiêu quốc gia để chăm lo các chính sách cho đồng bào dân tộc. Hòa thượng Lý Hùng mong muốn thời gian tới, lãnh đạo thành phố tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho bà con ổn định và nâng cao cuộc sống, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị với nông thôn.

Bên cạnh tiếp tục quan tâm bảo tồn, gìn giữ và phát triển văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, thành phố quan tâm việc tuyên dương, khen thưởng kịp thời các chức sắc, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc.

Các tổ chức, hội đoàn kết sư sãi, hội đoàn cơ sở cũng cần quan tâm, vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của sư sãi trẻ, học sinh, sinh viên, nhằm hạn chế mức thấp nhất trong vi phạm pháp luật…

Đoàn công tác số 2, do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam dẫn đầu, thăm, tặng quà và chúc mừng đồng bào Khmer, các chùa Mu Ni Srắs Keo (ấp Kiết Lợi), Buôl Mum Thnol Thmây (ấp Kiếp Lập), Pong Tứk Chắs và Pong Tứk Thmây (ấp Trung Hòa) trên địa bàn xã Lâm Tân.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ gửi lời chúc sức khỏe, an lạc, một mùa lễ Sene Dolta năm 2026 vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc đến toàn thể sư sãi, người có uy tín và bà con Khmer.

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao vai trò của các ngôi chùa Nam tông Khmer cùng các vị sư sãi đã làm cầu nối vững chắc giữa chính quyền và nhân dân, tích cực vận động đồng bào Khmer chấp hành pháp luật và tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hy vọng các cơ sở tôn giáo tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đồng hành cùng địa phương xây dựng nông thôn mới và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào.

Theo ông Liêu Trinh Húy, Trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội xã Lâm Tân, nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chăm lo cho đồng bào Khmer nhân dịp lễ Sene Dolta năm nay, địa phương đã chủ động triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm mang đến một mùa lễ đầm ấm và an vui.

Chính quyền xã đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà tại các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer, gia đình chính sách và cán bộ hưu trí; đồng thời tích cực vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ hộ nghèo với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau."

Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, xã đặc biệt chú trọng tổ chức giải đua ghe Ngo Mini truyền thống dự kiến diễn ra vào sáng 8/10.

Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con vui đón lễ truyền thống, thành phố Cần Thơ đã có quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và học sinh người dân tộc Khmer được nghỉ lễ liên tục 3 ngày, từ ngày 10 đến hết ngày 12/10/2026./.