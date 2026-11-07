Thành phố Busan (Hàn Quốc) giàu tiềm năng hợp tác với các địa phương Việt Nam

Lãnh đạo chính quyền thành phố Busan chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu của đoàn công tác. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Chiều 6/11, Chủ tịch Hội đồng thành phố Busan Kang Mu-gil và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thành phố Busan Song Sang-jo đã tiếp Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan cùng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh Trần Thị Hằng và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh.

Tổng lãnh sự Đoàn Phương Lan thay mặt Đoàn công tác các địa phương Việt Nam cảm ơn Lãnh đạo Hội đồng thành phố Busan dành thời gian làm việc với đoàn; giới thiệu về tiềm năng của hai thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh - hai cực tăng trưởng kinh tế của miền bắc Việt Nam, đồng thời là hai địa phương vừa vinh dự trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Chủ tịch Hội đồng thành phố Busan Kang Mu-gil và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan đề xuất Hội đồng thành phố Busan ủng hộ kế hoạch thúc đẩy tổ chức định kỳ các hoạt động nhằm kết nối sâu rộng giữa thành phố Busan với các địa phương ven biển của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế biển và hàng hải từ năm 2027 - nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Về phía Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Trần Thị Hằng đã giới thiệu về quy mô phát triển kinh tế-xã hội của Bắc Ninh với vị thế đứng thứ 5 cả nước về quy mô kinh tế, thứ 2 về xuất nhập khẩu và thứ 3 về thu hút vốn đầu tư FDI. Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư dẫn đầu tại Bắc Ninh với hơn 1.100 dự án cùng tổng vốn đăng ký đạt 16,7 tỷ USD, tiêu biểu là sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Samsung, Amkor.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Trần Thị Hằng cho biết, Bắc Ninh định hướng đến năm 2030 sẽ mở rộng lên 72 khu công nghiệp trên diện tích 21.000ha; đồng thời bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Busan tăng cường đầu tư vào công nghệ bán dẫn, thiết kế vi mạch, công nghệ số và trung tâm dữ liệu.

Về phía Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh nhấn mạnh vị trí chiến lược ven biển phía đông bắc Việt Nam, có biên giới trên bộ và trên biển giáp Trung Quốc, sở hữu hơn 250km bờ biển và diện tích mặt biển trên 6.000km².

"Quảng Ninh đang chuyển dịch mạnh mẽ từ kinh tế khai khoáng sang công nghiệp chế tạo, kinh tế biển xanh và phát triển trung tâm cảng biển, logistics đồng bộ", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh cho biết.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Lãnh đạo chính quyền thành phố Busan và đoàn đại biểu của hai thành phố Bắc Ninh và Quảng Ninh. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Đánh giá cao thế mạnh của Busan - đô thị cảng hàng đầu thế giới, phía Quảng Ninh mong muốn học hỏi kinh nghiệm về quản lý cảng biển tự động hóa thông minh, phát triển chuỗi cung ứng logistics, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản và liên kết thúc đẩy du lịch di sản (vịnh Hạ Long, Yên Tử).

Phát biểu tại buổi làm việc, khẳng định Việt Nam là đối tác kinh tế đặc biệt quan trọng của Hàn Quốc, Chủ tịch Hội đồng thành phố Busan Kang Mu-gil nhấn mạnh, Busan luôn sẵn sàng hỗ trợ, làm cầu nối giới thiệu các hiệp hội kinh tế, doanh nghiệp lớn trong ngành logistics, hàng hải và sản xuất của Busan đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư sâu rộng hơn nữa tại Bắc Ninh và Quảng Ninh trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội đồng thành phố Busan Kang Mu-gil khẳng định sẽ sớm thu xếp đoàn thăm hai địa phương trong năm 2027.