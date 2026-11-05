Thành phố biển của Việt Nam bất ngờ lọt top 50 điểm đến đáng trải nghiệm nhất thế giới

Không chỉ hấp dẫn bởi những bãi biển đẹp, Đà Nẵng còn ghi điểm nhờ vị trí thuận lợi để kết nối các di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và nền ẩm thực phong phú của miền Trung. Những lợi thế này đã giúp thành phố được một cẩm nang du lịch quốc tế uy tín vinh danh trong năm 2027.

Theo công bố của Lonely Planet, Đà Nẵng góp mặt trong danh sách 50 điểm đến và trải nghiệm nổi bật nhất thế giới năm 2027 (Best in Travel 2027). Thành phố được đánh giá là nơi hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn, từ núi non, biển cả đến các giá trị văn hóa và ẩm thực đặc trưng.

Cầu Vàng tại Bà Nà Hills là một trong những công trình du lịch nổi bật, góp phần tạo sức hút cho điểm đến miền Trung trên bản đồ quốc tế. Ảnh minh họa

Tọa lạc ở miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng có địa hình đa dạng với những dãy núi xanh, đường bờ biển trải dài và không gian đô thị hiện đại. Trong đó, bán đảo Sơn Trà là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành và chiêm ngưỡng cảnh biển rộng lớn. Các bãi biển trong thành phố cũng mang đến nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng, tắm biển và vui chơi ngoài trời.

Một lợi thế nổi bật của Đà Nẵng là khả năng kết nối với hàng loạt di sản văn hóa có giá trị của miền Trung. Từ thành phố, du khách có thể dễ dàng tổ chức hành trình tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế ở phía bắc, Khu đền tháp Mỹ Sơn về phía tây và Đô thị cổ Hội An ở phía nam. Đây đều là những địa danh đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Trong gợi ý lịch trình khám phá Đà Nẵng kéo dài 3 ngày, Lonely Planet giới thiệu nhiều hoạt động kết hợp giữa tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm đời sống bản địa. Du khách có thể khởi đầu ngày mới với món mì Quảng nổi tiếng, sau đó ghé Bảo tàng Điêu khắc Chăm để khám phá những dấu ấn nghệ thuật và lịch sử của nền văn minh Chăm Pa.

Bà Nà Hills cũng được nhắc đến như một điểm tham quan đáng chú ý. Nơi đây gây ấn tượng với tuyến cáp treo vượt qua những cánh rừng, công trình Cầu Vàng nổi tiếng cùng quần thể kiến trúc mang dấu ấn châu Âu. Trong khi đó, bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng và đỉnh Bàn Cờ là những địa điểm thích hợp để ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao. Với những người muốn khám phá sinh hoạt thường ngày của người dân địa phương, chợ cá Mân Thái vào sáng sớm là trải nghiệm không nên bỏ qua.

Bên cạnh cảnh quan, ẩm thực cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho thành phố. Ngoài mì Quảng, du khách có thể thưởng thức bánh xèo, bánh bèo, bánh lọc, các món hải sản và nhiều món ăn dân dã tại chợ Cồn.

Khi đêm xuống, khu vực phố đi bộ Bạch Đằng và chợ đêm Sơn Trà trở nên nhộn nhịp với nhiều hoạt động vui chơi, mua sắm. Đặc biệt, những màn trình diễn phun lửa, phun nước tại Cầu Rồng vào dịp cuối tuần luôn thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ngày cuối của hành trình có thể dành cho biển Mỹ Khê hoặc danh thắng Ngũ Hành Sơn. Nếu Mỹ Khê phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn bên bờ biển thì Ngũ Hành Sơn lại hấp dẫn bởi cảnh quan núi đá, hệ thống hang động, chùa chiền và các công trình tâm linh.

Việc được lựa chọn vào Best in Travel 2027 tiếp tục bổ sung thêm một dấu ấn quốc tế cho ngành du lịch Đà Nẵng. Trước đó, hồi tháng 7, Lonely Planet từng xếp thành phố ở vị trí thứ 2 trong danh sách những điểm đến tốt nhất châu Á vào mùa hè. Tạp chí Travel + Leisure cũng đưa Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 vào nhóm 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất thế giới.

Sở hữu đường bờ biển dài, cảnh quan thiên nhiên đa dạng cùng nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn, thành phố thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Ảnh minh họa

Các sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn, đặc biệt là những hoạt động được tổ chức dọc sông Hàn, đang góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch và tăng sức cạnh tranh cho thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế.

Sức hút của Đà Nẵng còn được phản ánh qua lượng khách thực tế. Trong 9 tháng năm 2026, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ khoảng 15,86 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số này, khách quốc tế ước đạt 7,73 triệu lượt.

Bên cạnh Đà Nẵng, danh sách Best in Travel 2027 còn gọi tên nhiều địa danh nổi tiếng khác như Red Centre (Australia), Veneto (Italy), León (Tây Ban Nha), Okinawa (Nhật Bản), Rabat (Morocco), Dessau (Đức) và Gujarat (Ấn Độ).

Theo Lonely Planet, quá trình lựa chọn được thực hiện dựa trên những trải nghiệm và đánh giá từ đội ngũ tác giả, biên tập viên hoạt động tại nhiều quốc gia. Tiêu chí không chỉ dừng ở cảnh quan đẹp hay danh tiếng sẵn có, mà còn chú trọng những trải nghiệm thực tế đủ sức để lại ấn tượng và khiến du khách mong muốn quay trở lại.