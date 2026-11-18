Một số sản phẩm chủ lực duy trì mức tăng cao như điện thoại thông minh đạt 3,59 lần, thiết bị bán dẫn khác đạt 1,65 lần so với cùng kỳ…

Dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất nhập khẩu

Báo cáo cũng nêu rõ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 đạt 17.651,6 tỷ đồng; luỹ kế 10 tháng đạt 168.403 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng ước đạt 25,97 tỷ USD, tăng 46,5% so với cùng kỳ. TP. Bắc Ninh tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất nhập khẩu.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 76.765 tỷ đồng, bằng 106,1% dự toán năm. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả nổi bật, riêng tháng 10 thu hút 554 triệu USD tổng vốn đầu tư quy đổi, luỹ kế 10 tháng đạt trên 19,7 tỷ USD; trong đó, Bắc Ninh đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI. Toàn thành phố có 7.304 doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng, với tổng vốn đăng ký trên 118.896 tỷ đồng.

Một góc đô thị Bắc Ninh. Ảnh: Bá Đoàn

Về đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2026 là 25.181,039 tỷ đồng; đến hết ngày 31/10, giá trị giải ngân đạt 16.770,132 tỷ đồng, bằng 68,66% kế hoạch thành phố giao chi tiết và 104,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm.

Trong sản xuất nông nghiệp, diện tích gieo trồng vụ đông đạt 71% kế hoạch; sản xuất, tiêu thụ cây ăn quả tiếp tục được quan tâm, một số sản phẩm đã bước đầu tiếp cận thị trường quốc tế như bưởi Đào đường xuất khẩu sang Nga, ổi xuất khẩu sang Anh.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ. Đến ngày 7/10, toàn thành phố có 2.644.729 người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, đạt 75,9%. Trong 10 tháng, thành phố tạo việc làm mới cho 44.360 lao động, đạt 85,3% kế hoạch năm; các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Sau một tháng hoạt động theo mô hình thành phố trực thuộc Trung ương, bộ máy chính quyền vận hành ổn định, thông suốt, không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Chỉ số chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp cải thiện từ vị trí 28/34 lên 13/34. Đặc biệt, năm 2026, thành phố đạt 50,96 điểm, xếp thứ 5 cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), tăng 1 bậc so với năm trước.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: sản xuất nông nghiệp còn manh mún; công nghiệp tăng trưởng cao nhưng giá trị gia tăng chưa tương xứng; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn ở mức cao; tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, giá trị ngành xây dựng đạt thấp so với kịch bản. Lĩnh vực dịch vụ chưa phát huy tương xứng tiềm năng, tình trạng nhập siêu vẫn ở mức cao…

Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Theo Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn, các sở, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, rà soát toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa hoàn thành; phân công rõ người, rõ việc, tăng cường đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê, thường xuyên cập nhật, cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác, bảo đảm việc đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố sát thực tiễn, công khai và thống nhất. Chủ động rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình tại các kỳ họp HĐND thành phố, bảo đảm chất lượng, tiến độ và thời gian theo quy định.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung cao độ cho sản xuất, kinh doanh; coi việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Các sở, ngành phải chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời những kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm được triển khai, cơ sở sản xuất đi vào hoạt động, đóng góp vào tăng trưởng chung.

Các địa phương cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất và điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư, chuẩn bị tốt nguồn lực cho phát triển trong năm tiếp theo. Ngành Nông nghiệp và các địa phương tập trung đánh giá kỹ kết quả sản xuất vụ mùa, tình hình triển khai cây trồng vụ đông, đặc biệt rà soát sản lượng cây ăn quả để có giải pháp bù đắp phần sản lượng còn thiếu hụt.

Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý các đơn vị tiếp tục nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, bảo đảm thu đúng, thu đủ, nhất là các khoản thuế, phí. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thu, chi ngân sách; điều hành linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ phát triển. Cùng với đó, cần quyết liệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, chậm triển khai; xác định rõ từng nội dung, trách nhiệm và lộ trình xử lý, khẩn trương đưa các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai, góp phần khơi thông nguồn lực, tạo thêm động lực và nguồn thu cho thành phố.