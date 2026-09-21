Thành phố Bắc Ninh phát huy lợi thế về vị trí, hạ tầng và nền tảng công nghiệp

Đô thị Bắc Giang - trung tâm hành chính của tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Thành phố Bắc Ninh đang đứng trước không gian phát triển mới, với nền tảng công nghiệp, hạ tầng, nhân lực, khả năng hút đầu tư và chiều sâu văn hóa đã được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Đến nay, yêu cầu đặt ra là tỉnh phải phát triển nhanh ở một tầm cao mới, quản trị tốt hơn, tự chủ hơn, bền vững hơn, mang lại những giá trị tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Phát huy lợi thế, tiềm năng thế mạnh

Theo Nghị quyết số 39/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội khóa XVI về việc thành lập thành phố Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh.

Thành phố Bắc Ninh giáp các đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên.

Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, Bắc Ninh nằm ở cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, là trung tâm của tam giác kinh tế trọng điểm, tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, cửa ngõ kết nối các tỉnh trung du miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội.

Bắc Ninh nằm trên hai hành lang kinh tế quan trọng của miền Bắc là Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh và Nam Ninh-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh; đồng thời, gắn với trục động lực phát triển Bắc-Nam.

Một góc phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Trong mối liên kết vùng, Bắc Ninh giữ vai trò mắt xích chuyển tiếp quan trọng trong tam giác kinh tế Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, có điều kiện thuận lợi để tận dụng hiệu quả hệ thống hạ tầng dùng chung của vùng như: sân bay quốc tế Nội Bài, hệ thống cảng biển tại Hải Phòng và các tuyến cao tốc huyết mạch, qua đó, nâng cao khả năng kết nối, giảm chi phí logistics và gia tăng sức hấp dẫn đối với các dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, địa bàn Bắc Ninh hiện có Quốc lộ 1A, 1B (hướng Hà Nội-Lạng Sơn), Quốc lộ 18 (Nội Bài-Hạ Long-Móng Cái) và Quốc lộ 38 kết nối Hải Phòng, Hưng Yên; tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đi qua, cùng các dự án đường vành đai 4, vành đai 5 đang triển khai, giúp tăng cường kết nối liên vùng; tuyến đường sắt Hà Nội-Bắc Ninh-Lạng Sơn, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và hành khách.

Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang được xây dựng với quy mô gần 1.960ha. Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay có công suất khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; tầm nhìn đến năm 2050 đạt khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Quy mô này tạo yêu cầu phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, đô thị, logistics và các dịch vụ hỗ trợ xung quanh sân bay.

Phát huy những lợi thế về vị trí, hạ tầng và nền tảng công nghiệp, thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong 8 tháng năm 2026, thành phố thu hút hơn 14,5 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, cho thấy sức hấp dẫn của địa bàn đối với các nhà đầu tư và nhu cầu tiếp tục cải thiện chất lượng hạ tầng, dịch vụ hành chính, môi trường kinh doanh.

Đổi mới quản trị, củng cố niềm tin

Không gian phát triển được mở rộng đồng nghĩa với yêu cầu tổ chức và vận hành chính quyền cũng phải có những đổi mới phù hợp. Từ quản lý đô thị, quy hoạch, đầu tư xây dựng đến cung cấp dịch vụ công, chính quyền thành phố cần nâng cao tính chuyên nghiệp, chủ động, minh bạch và khả năng phối hợp, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước không bị gián đoạn, phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Display Việt Nam, cho biết chính quyền Bắc Ninh luôn lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, linh hoạt. Đây là yếu tố góp phần tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động tại địa phương.

“Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và hỗ trợ sát sao của chính quyền trong quá trình đầu tư, sản xuất của công ty, đồng thời, kỳ vọng vào sự hợp tác chặt chẽ nhằm giải quyết những vướng mắc tại hiện trường. Đặc biệt, chúng tôi hy vọng việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, giao thông và bảo đảm nguồn cung hệ thống điện, nước sẽ tiếp tục được triển khai," ông Hoàng Anh Tuấn bày tỏ.

Với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Goertek Vina Việt Nam, doanh nghiệp đã đầu tư, phát triển trên địa bàn thành phố Bắc Ninh gần 15 năm. Từ khi doanh nghiệp đầu tư vào Bắc Ninh đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền.

Ông Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Nguồn Nhân lực, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Goertek Việt Nam cho biết hiện doanh nghiệp có khoảng 30.000 nhân sự đang làm việc tại Bắc Ninh. Để thu hút lao động tay nghề cao, công ty triển khai các chính sách cạnh tranh về lương, thưởng; các chương trình giữ chân nhân tài; cùng các chương trình đào tạo nâng cao năng lực nghề nghiệp và cơ hội phát triển trong môi trường doanh nghiệp.

Hiện nay, công ty đang liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trên địa bàn cũng như các trường đại học trên cả nước. Đặc biệt, công ty đã thành lập một trung tâm đào tạo, đóng vai trò cầu nối để tuyển chọn sinh viên ngay từ khi còn học tại trường, đào tạo theo nhu cầu và vị trí việc làm của doanh nghiệp. Thông qua các chương trình này, công ty rút ngắn thời gian đào tạo lại; đồng thời, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực và ngôn ngữ để vào làm việc ngay.

Ông Nguyễn Đình Dương cũng mong muốn Nhà nước, thành phố có thêm các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ giảm chi phí đào tạo. Đơn cử, doanh nghiệp tham gia liên kết đào tạo để tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương thì Nhà nước sẽ có thêm chính sách hỗ trợ cụ thể; có cơ chế thu hút sinh viên trong và ngoài địa phương tham gia học tập, làm việc tại doanh nghiệp…

Hòa chung niềm vui, khí thế khi trở thành thành phố, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho rằng Bắc Ninh bước vào giai đoạn mới với vị thế của một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp và xuất khẩu lớn của cả nước. Quy mô nền kinh tế hiện đứng thứ năm cả nước; tăng trưởng nhiều năm duy trì ở mức cao, 6 tháng đầu năm 2026, GRDP tăng 10,56%.

Trong 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu xấp xỉ 152,5 tỷ USD; trong đó xuất khẩu đạt hơn 75,48 tỷ USD, đứng đầu cả nước; thu hút đầu tư đạt trên 17,69 tỷ USD. Công nghiệp chế biến, chế tạo, nhất là điện tử và công nghệ cao, tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu.

Dây chuyền kiểm tra bảng mạch điện tử tại một doanh nghiệp của Hàn Quốc tại khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Bắc Ninh tham gia ngày càng sâu vào chuỗi sản xuất và xuất khẩu, với sự hiện diện của nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu. Bước vào một giai đoạn phát triển mới, Bắc Ninh cần nâng cao năng lực nội sinh, chất lượng tăng trưởng và khả năng thích ứng của nền kinh tế. Đó là chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ và kinh tế số.

Mục tiêu hình thành trung tâm công nghiệp điện tử hàng đầu, trọng tâm là bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi Bắc Ninh không dừng ở vai trò một trung tâm sản xuất lớn mà còn tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị, từng bước làm chủ công nghệ và hình thành năng lực đổi mới sáng tạo.

Từ góc độ doanh nghiệp, những kỳ vọng này cho thấy vai trò quan trọng của chính quyền trong việc duy trì môi trường đầu tư ổn định, bảo đảm các điều kiện hạ tầng thiết yếu và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là những yêu cầu đặt ra đối với công tác quản trị đô thị trong giai đoạn phát triển mới của Bắc Ninh./.