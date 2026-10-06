Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Huy Phương, Phó Bí thư thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các xã, phường cùng đông đảo doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm..

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Bắc Ninh phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Những năm qua, thành phố Bắc Ninh đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, luôn chú trọng công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo và các đối tượng yếu thế.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố Bắc Ninh đã hoàn thành chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” với 5.636 nhà được xây mới, sửa chữa, tổng kinh phí trên 195,3 tỷ đồng; hàng vạn suất học bổng, con giống và phương tiện sinh kế được trao đến người nghèo.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo năm 2026 tại chương trình

Chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Bắc Ninh đã hỗ trợ 176 hộ nghèo xây mới nhà đại đoàn kết, trị giá 17,6 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người yếu thế là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tạo nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Những năm qua với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân, công tác chăm lo cho người nghèo trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn những hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình gặp rủi ro, hoạn nạn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự tiếp sức, sẻ chia của cộng đồng để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn ​(bên phải) và Phó Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương (bên trái) ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo năm 2026 tại Chương trình

Hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Bắc Ninh đề nghị các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục đích, ý nghĩa của phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; đồng thời, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên thoát nghèo của người dân, gắn với sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực của toàn xã hội.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bắc Ninh; Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố trao biểu tượng trưng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tại lễ phát động

Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn lực quý báu, nghĩa cử cao đẹp, tiếp thêm niềm tin, điểm tựa và cơ hội vươn lên cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp cam kết quản lý, sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích, công khai, minh bạch, phân bổ kịp thời, đúng đối tượng; ưu tiên hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, sản xuất, khám bệnh miễn phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, bảo đảm các hoạt động hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức và lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Ban Tổ chức trao tặng 20 phần quà cho học sinh là con hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành tích tốt trong học tập tại Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 20 phần quà cho học sinh là con hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành tích tốt trong học tập. Mỗi phần quà là một xe máy điện trị giá 11,6 triệu đồng, tổng trị giá 232 triệu đồng.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, đại biểu và các cá nhân tham dự đã trực tiếp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền hơn 102 triệu đồng.