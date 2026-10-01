Thành phố Bắc Ninh phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công

Thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến hết năm 2026 (Ảnh minh họa).

Các đơn vị, địa phương chủ động rà soát từng dự án, từng nguồn vốn, từng khoản vốn được giao, xác định cụ thể tiến độ thực hiện, khối lượng hoàn thành, khả năng giải ngân đến hết năm 2026; kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc, nhất là về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đấu thầu, xây dựng và thanh toán vốn.

Đối với các dự án có nguy cơ không giải ngân hết kế hoạch vốn, khẩn trương xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và số vốn dự kiến không giải ngân hết; không để vốn chờ dự án, không để phát sinh tình trạng cuối năm mới đề xuất xử lý.

Đối với số vốn không có khả năng giải ngân hoặc dự kiến giải ngân không hết, các chủ đầu tư chủ động báo cáo UBND thành phố (qua Sở Tài chính) để xem xét điều chuyển sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân, bảo đảm sử dụng vốn đúng quy định, hiệu quả, không để lãng phí nguồn lực.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; định kỳ rà soát, tổng hợp, báo cáo danh sách các dự án giải ngân chậm, các dự án có khả năng không giải ngân hết vốn để tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý, điều chuyển vốn theo quy định.

Đồng thời, chủ trì tham mưu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ việc chấm điểm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo Quyết định số 1129/QĐ - TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.