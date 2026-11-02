Thành phố Bắc Ninh nâng cao năng lực cạnh tranh, hút dòng vốn FDI chất lượng cao

UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 400/KH-UBND ngày 29/10/2026 về việc thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ và Nghị quyết số 280/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo đó, Kế hoạch hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Bắc Ninh trở thành địa phương có sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh cao trong thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là nguồn vốn FDI chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng lớn và khả năng lan tỏa mạnh. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, thành phố Bắc Ninh quán triệt chuyển mạnh từ tư duy thu hút đầu tư theo số lượng sang chất lượng, hiệu quả và tính lan tỏa.

Phấn đấu trên 80% dự án FDI thu hút mới thuộc các lĩnh vực trọng điểm như điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, vật liệu mới, năng lượng sạch.

Mức độ đóng góp thực chất của dự án FDI, trình độ công nghệ, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng, chuyển giao công nghệ, hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ môi trường và mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước được xác định là những tiêu chí quan trọng hàng đầu. Thành phố quyết tâm giữ vững và phát huy lợi thế về các ngành kinh tế chủ lực như điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, logistics, đồng thời gắn kết chặt chẽ với không gian phát triển đô thị thông minh và các hành lang liên kết vùng.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, phấn đấu thu hút mới và mở rộng khoảng 15-20 tỷ USD vốn FDI; vốn thực hiện đạt từ 10-15 tỷ USD. Khu vực FDI phấn đấu đóng góp khoảng 50% GRDP toàn thành phố và chiếm từ 50% trở lên trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Phấn đấu trên 80% dự án FDI thu hút mới thuộc các lĩnh vực trọng điểm như điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, vật liệu mới, năng lượng sạch.

Giảm dần tỉ trọng các dự án gia công, lắp ráp đơn thuần, thâm dụng lao động. Thu hút từ 3 đến 6 trung tâm R&D, thiết kế, đổi mới sáng tạo của các tập đoàn đa quốc gia; tỉ lệ doanh nghiệp FDI có hoạt động R&D tại địa phương đạt từ 10% trở lên. Phát triển khoảng 300 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước tham gia chuỗi cung ứng FDI; tỉ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp chủ lực đạt từ 40 - 50%. Tỉ lệ lao động qua đào tạo trong doanh nghiệp FDI đạt trên 80%. Hình thành trên 2 khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao, chuyên ngành điện tử - bán dẫn; 100% khu công nghiệp có hạ tầng số đồng bộ.

Tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Ninh phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, điện tử và bán dẫn hàng đầu của vùng Thủ đô mở rộng và cả nước, phát triển theo mô hình đa cực, tăng trưởng xanh, thông minh và bền vững.

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch, UBND thành phố Bắc Ninh tập trung tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò của kinh tế FDI; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên để lấy tăng trưởng đơn thuần; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, áp dụng quản lý rủi ro, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đẩy mạnh liên kết “3 nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp); khảo sát, dự báo cung - cầu lao động phục vụ ngành bán dẫn, AI và công nghệ cao; phát huy vai trò động lực của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Khu Kinh tế đặc biệt Gia Bình và các hành lang kinh tế kết nối vùng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Chuyển từ thu hút dàn trải sang thu hút có chọn lọc theo chuỗi giá trị và hệ sinh thái công nghiệp; ưu tiên các tập đoàn đa quốc gia có khả năng dẫn dắt chuỗi cung ứng. Khuyến khích doanh nghiệp FDI ứng dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tiếp nhận chuyển giao công nghệ để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tiếp cận trực tiếp các nhà đầu tư chiến lược; chú trọng công tác hỗ trợ sau cấp phép. Xây dựng hệ thống quản lý đầu tư trên nền tảng số; tăng cường kiểm tra, hậu kiểm việc thực hiện cam kết về công nghệ, môi trường, sử dụng đất, nghĩa vụ thuế, lao động và bảo đảm an ninh kinh tế. Quản lý, định hướng dòng vốn đầu tư gián tiếp vào các ngành công nghệ cao, xanh và bền vững.

UBND thành phố giao Sở Tài chính làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch; đồng thời yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện, quyết tâm đưa kinh tế FDI thành động lực bứt phá phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong giai đoạn mới.