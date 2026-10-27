Thành phố Bắc Ninh hoàn thành sớm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026

Hiện nay, thành phố Bắc Ninh đang quản lý 37.212 hồ sơ liệt sĩ. Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thành phố đã sớm thành lập BCĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Lê Xuân Lợi trao Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong Chiến dịch

Đến ngày 15/9, Bắc Ninh hoàn thành khai quật, kiểm tra, lấy mẫu đối với 2.758 phần mộ tại 215 nghĩa trang liệt sĩ, thuộc 92 xã, phường (sớm hơn 6,5 tháng so với kế hoạch ban đầu). Qua đó, thu được 2.147 mẫu hài cốt liệt sĩ; 611 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Toàn bộ mẫu thu nhận đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định.

Đồng thời, thu nhận mẫu ADN của 11.814 thân nhân liệt sĩ, đạt 90,82% số lượng đăng ký; tiếp nhận, di chuyển 24 hài cốt liệt sĩ từ tỉnh ngoài về địa phương. Công tác rà soát, xác minh nguồn tin, kết nối hồ sơ, số hóa thông tin phần mộ được triển khai thường xuyên, tạo cơ sở phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Bên cạnh những thành quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như: công tác chuẩn bị tại một số địa phương còn thiếu chặt chẽ; việc phối hợp quản lý lực lượng, quy trình thực hiện và công tác tuyên truyền vận động có lúc, có nơi chưa sâu sát.

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1, Trưởng BCĐ Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1, Trưởng BCĐ Quân khu 1 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thành phố Bắc Ninh đạt được trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đóng góp tích cực vào kết quả chung của Quân khu đề ra.

Nhấn mạnh Bắc Ninh là một trong 2 địa phương có số lượng liệt sĩ lớn nhất của Quân khu, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 1 đề nghị thành phố Bắc Ninh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài nhưng trong thời gian thực hiện chiến dịch cần tập trung cao độ, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm, có sản phẩm cụ thể.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và nâng cao chất lượng kết luận địa bàn; đẩy mạnh công tác thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Trong tìm kiếm, quy tập phải thực hiện đúng phương châm “tìm đúng, quy tập hết, bảo đảm an toàn, tôn trọng và giữ gìn nguyên trạng hài cốt liệt sĩ”. Đồng thời, khẩn trương rà soát, chuẩn hóa, số hóa 100% hồ sơ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí; kết nối đồng bộ cơ sở dữ liệu của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ và Đề án 06.

Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa, nhưng nhiều gia đình vẫn mong ngóng được đón người thân trở về, nhiều phần mộ vẫn chưa có đủ thông tin. Thời gian càng trôi qua, nhân chứng càng ít, dấu tích càng khó xác định. Trách nhiệm tri ân đòi hỏi chúng ta phải khẩn trương hơn trong từng việc cụ thể, kiên trì hơn trước những hồ sơ còn dang dở.

Phó Chủ tịch Lê Xuân Lợi giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Cơ quan Thường trực BCĐ thành phố, tiếp thu ý kiến hội nghị, hoàn thiện báo cáo; chủ trì tham mưu kế hoạch năm 2027 và giai đoạn 2 của Chiến dịch, bám sát hướng dẫn của cấp trên. Kế hoạch phải rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, thời gian và kết quả cần đạt; xác định những việc tiếp tục thực hiện ngay trong các tháng còn lại của năm 2026.

Các thành viên BCĐ thành phố chủ động chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tại địa bàn; kịp thời báo cáo khó khăn vượt thẩm quyền, không để công việc bị gián đoạn do thiếu phối hợp. Trước mắt, tập trung rà soát từng nguồn tin đã tiếp nhận, phân loại theo mức độ đầy đủ của căn cứ; xác định bước xử lý tiếp theo đối với từng trường hợp. Đối với những hồ sơ đủ điều kiện phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tổ chức tìm kiếm, quy tập theo quy định.

Sở Nội vụ phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cơ quan giám định và các đơn vị liên quan theo dõi kết quả xử lý mẫu đã bàn giao; bổ sung hồ sơ, thông tin phục vụ đối sánh. Khi có kết quả, kịp thời thực hiện các bước xác định danh tính, hoàn thiện hồ sơ và thông tin tới thân nhân theo quy định.

Đại tá Dương Trung Kiên, Phó Chính ủy, Bộ CHQS thành phố, Phó Trưởng BCĐ thành phố trao Bằng khen cho các cá nhân

Công an thành phố Bắc Ninh chỉ đạo rà soát các thân nhân chưa thu nhận mẫu; phối hợp tổ chức thu nhận bổ sung theo kế hoạch của Bộ Công an, quan tâm người cao tuổi, sức khỏe yếu, cư trú ngoài địa bàn. Sở Y tế bảo đảm điều kiện chuyên môn, tiếp nhận, bảo quản mẫu khi phát sinh nhiệm vụ theo phân công.

Các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia cung cấp thông tin; Cơ quan Thường trực thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này, 17 tập thể và 51 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.