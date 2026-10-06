Thành phố Bắc Ninh hạn chế giao thông đường thủy trên sông Cầu qua phường Kinh Bắc

Theo thông báo của Sở Xây dựng, việc hạn chế giao thông được thực hiện từ ngày 5/10 đến hết ngày 30/10/2026 tại khu vực từ K48+800 đến K49+300 và từ K49+840 đến K50+100 đê hữu Cầu, thuộc phường Kinh Bắc.

Phương tiện lưu thông trên sông Cầu, đoạn qua địa bàn phường Kinh Bắc cần chủ động giảm tốc độ, không đi vào khu vực thi công công trình xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, bãi sông.

Trong thời gian trên, giao thông đường thủy được hạn chế theo hai khung giờ mỗi ngày. Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.

Phạm vi hạn chế nằm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Cầu, nơi đang triển khai công trình xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, bãi sông. Các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực trong thời gian hạn chế phải chấp hành đầy đủ hệ thống báo hiệu đường thủy, hướng dẫn của lực lượng điều tiết, khống chế giao thông và các yêu cầu về bảo đảm an toàn.

Sở Xây dựng yêu cầu người điều khiển phương tiện chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và không tự ý đi vào khu vực thi công. Ngoài các khung giờ hạn chế nêu trên, phương tiện được lưu thông bình thường theo quy định và hướng dẫn tại khu vực.

Đặc biệt, các chủ phương tiện, thuyền trưởng và người điều khiển phương tiện thủy cần chủ động nắm bắt thông tin trước khi hành trình qua khu vực sông Cầu. Việc tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho phương tiện mà còn hạn chế nguy cơ va chạm, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý điểm sạt lở.

Ban Quản lý dự án xây dựng Kinh Bắc có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa đã được chấp thuận; bố trí đầy đủ báo hiệu, cảnh giới và các biện pháp bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II, Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 cùng các cơ quan liên quan sẽ phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quy định hạn chế giao thông.

Việc tổ chức hạn chế giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện, người tham gia giao thông đường thủy và lực lượng thi công trong quá trình xử lý khẩn cấp sạt lở trên sông Cầu tại thành phố Bắc Ninh, đồng thời tạo điều kiện để công trình được triển khai đúng yêu cầu về an toàn và tiến độ.