Thành phố Bắc Ninh giữ vững thế chủ động trên không gian mạng - Kỳ 2: Thông tin chính thống đi trước, thực tiễn tạo sức thuyết phục

Không để “khoảng trống thông tin”

Trong môi trường số, tốc độ lan truyền của thông tin đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với khả năng cung cấp thông tin chính thống. Một chủ trương mới, vấn đề tác động trực tiếp đến người dân hay vụ việc được dư luận quan tâm càng chậm được thông tin rõ ràng, càng dễ phát sinh suy đoán và những cách diễn giải thiếu căn cứ. Giữ thế chủ động, vì vậy, trước hết phải kịp thời cung cấp thông tin. Không phải chạy đua với mạng xã hội bằng mọi giá, mà phải rút ngắn khoảng thời gian từ khi vấn đề phát sinh đến khi người dân có được thông tin chính xác; đồng thời bảo đảm nội dung được cung cấp rõ ràng, nhất quán và trả lời được những điều dư luận đang quan tâm.

Ảnh minh họa.

Bắc Ninh hiện có 337 kênh truyền thông do Ban Chỉ đạo 35 và Ban Công tác 35 các cấp xây dựng, vận hành, trong đó có 11 kênh cấp thành phố, còn lại ở cấp xã. Tuy nhiên, số lượng kênh chỉ là một điều kiện; hiệu quả phụ thuộc vào việc thông tin có đến đúng vấn đề người dân quan tâm, đủ kịp thời, chính xác và dễ tiếp nhận hay không. Báo chí, cổng thông tin điện tử và các kênh thông tin chính thống vì thế không thể chỉ dừng ở việc đăng tải đầy đủ văn bản. Với những chính sách tác động trực tiếp đến người dân, thông tin cần làm rõ nội dung mới, đối tượng chịu tác động, quyền lợi, trách nhiệm và cách thức thực hiện. Thông tin chính thống muốn đi trước phải bảo đảm ba yêu cầu: Nhanh, chính xác, thuyết phục.

Nhưng thông tin đi trước không có nghĩa là phát thật nhiều tin. Với những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống, “đi trước” còn là đến đúng nơi, gặp đúng người và trả lời đúng điều người dân đang cần biết. Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là một minh chứng. Tháng 4/2026, Bắc Ninh thành lập 40 tổ tuyên truyền, vận động, trực tiếp đến từng hộ dân giải thích chủ trương, chính sách về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nắm bắt vướng mắc để đề xuất xử lý.

Từ ý kiến của người dân, một số chính sách bồi thường, hỗ trợ được rà soát, điều chỉnh. Đến cuối tháng 6/2026, toàn bộ 1.699 hộ dân trong khu vực ưu tiên phục vụ APEC đã đồng thuận nhận tái định cư và bàn giao mặt bằng. Ở đây, thông tin chính sách gắn trực tiếp với lắng nghe, đối thoại và tháo gỡ những vướng mắc từ thực tế.

Thông tin đi cùng hành động

Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều dự án lớn và yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý. Cùng với những kết quả đạt được, vẫn còn những vấn đề cần tập trung giải quyết như tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số dự án, ô nhiễm môi trường tại một số cụm công nghiệp, làng nghề, thủ tục hành chính và những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Những vấn đề có thật không nên trở thành “khoảng trống” của thông tin chính thống. Thông tin đầy đủ không có nghĩa chỉ nói về kết quả, mà cần nhìn thẳng vào hạn chế, nói rõ việc gì đang được xử lý, tiến độ đến đâu, trách nhiệm thuộc về ai. Công khai những vấn đề đang tồn tại và cách giải quyết cũng góp phần hạn chế suy diễn, đồn đoán.

Chủ trương đúng được thực hiện hiệu quả, vướng mắc được tháo gỡ, quyền và lợi ích chính đáng của người dân được bảo đảm, đời sống được cải thiện - đó là những căn cứ thực tế tạo nên sức thuyết phục.

Với báo chí và các kênh chính thống, yêu cầu đặt ra là có mặt sớm ở những vấn đề người dân quan tâm, kiểm chứng dữ liệu, chuyển tải chính sách bằng ngôn ngữ dễ hiểu, phản ánh cả kết quả và những việc còn phải tiếp tục giải quyết. Một vấn đề được thông tin sớm nhưng không trả lời được điều người dân đang băn khoăn vẫn có thể để lại khoảng trống; một chính sách đúng nhưng được diễn đạt khó hiểu cũng khó đi vào cuộc sống. Vì vậy, cùng với tốc độ, chất lượng và khả năng thuyết phục phải trở thành yêu cầu của thông tin chính thống.

Nhưng truyền thông không thể thay thế việc giải quyết vấn đề. Một điểm ô nhiễm không thể được xử lý bằng nhiều bài viết; một thủ tục còn gây phiền hà không thể được khắc phục chỉ bằng giải thích; một vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khó tạo đồng thuận nếu quyền lợi chính đáng của người dân chưa được giải quyết thỏa đáng. Khi một vấn đề đã được công khai, tiến độ xử lý và kết quả thực hiện chính là căn cứ để người dân kiểm chứng.

Thực tế xử lý ô nhiễm tại một số làng nghề ở Bắc Ninh cho thấy rõ điều đó. Tại Phong Khê, Văn Môn và những khu vực từng chịu áp lực ô nhiễm kéo dài, cùng với kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm, nhiều giải pháp khắc phục ô nhiễm đã được triển khai. Đến giữa năm 2026, môi trường tại Phong Khê, Phú Lâm, Văn Môn, Khắc Niệm đã có chuyển biến, sông Ngũ Huyện Khê từng bước phục hồi.

Phản bác có thể làm rõ một thông tin sai; còn giải quyết tốt một vấn đề có thật sẽ thu hẹp khoảng trống để những thông tin sai lệch, xuyên tạc lợi dụng. Sức thuyết phục của thông tin chính thống, vì thế, không chỉ nằm ở điều được nói ra, mà còn được bảo đảm bằng kết quả giải quyết những vấn đề của thực tiễn.

Giữ thế chủ động trên không gian mạng bắt đầu từ khả năng nhận diện đúng, phát hiện sớm, nhưng không dừng lại ở đó. Thông tin chính thống phải kịp thời, chính xác, thuyết phục; những vấn đề chính đáng của người dân phải được lắng nghe và giải quyết bằng những chuyển biến cụ thể trong thực tiễn. Khi “sức đề kháng” được củng cố từ nhận thức, niềm tin được bồi đắp từ thực tế, Bắc Ninh sẽ có thêm nền tảng vững chắc để giữ thế chủ động trước những thông tin sai lệch, xuyên tạc.