Thành phố Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1 phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1 ghi nhận kết quả, thành tích của Bắc Ninh đạt được thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đồng chí đề nghị thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài nhưng trong thời gian thực hiện chiến dịch cần tập trung cao độ, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm có sản phẩm cụ thể; quán triệt, triển khai quyết liệt công tác số hóa hồ sơ dữ liệu và ứng dụng chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Lê Xuân Lợi, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố khẳng định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là khai thác hiệu quả hồ sơ, nguồn mẫu, kết quả giám định để phục vụ xác định danh tính; đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngoài nghĩa trang.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Lê Xuân Lợi trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ban chỉ đạo cần cụ thể hóa kế hoạch, xác định rõ trách nhiệm thực hiện, giao Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì tham mưu kế hoạch năm 2027 và giai đoạn 2 của Chiến dịch, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả cần đạt. Các ngành, địa phương tập trung rà soát, kiểm chứng nguồn tin, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngoài nghĩa trang; bổ sung mẫu thân nhân, hoàn thiện hồ sơ phục vụ đối sánh, giám định ADN. Đồng thời, các đơn vị, địa phương quản lý thống nhất thông tin phần mộ, mã mẫu và dữ liệu số; kịp thời thông tin tới gia đình khi có kết quả xác định danh tính; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân chứng, đồng đội và nhân dân cung cấp thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ bằng những kết quả cụ thể, thiết thực.

Tính đến ngày 23/10/2026, tổng hợp các nguồn thông tin, Ban Chỉ đạo thành phố đã tiếp nhận 26 thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Nhiệm vụ lấy mẫu được triển khai tại 92/99 xã, phường, 215 nghĩa trang với 2.758 phần mộ; đã hoàn thành tổ chức lấy mẫu đối với 100% số mộ thuộc kế hoạch, thu được 2.147 mẫu, 611 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu; hoàn thành sớm 6,5 tháng so với kế hoạch.

Các cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.

Toàn thành phố có 13.009 thân nhân liệt sĩ đã được đăng ký thu nhận mẫu sinh phẩm ADN trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đợt cao điểm, toàn thành phố đã tổ chức thu nhận mẫu ADN đối với 11.814 thân nhân, đạt 90.82% so với số lượng đã đăng ký.

Mặc dù đạt nhiều kết quả song công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Bắc Ninh còn nhiều hạn chế. Cụ thể, công tác chuẩn bị tại một số xã, phường có thời điểm chưa thật sự chủ động. Việc chuẩn bị lực lượng khai quật, hoàn mộ, phương tiện, hiện trường và một số điều kiện phục vụ có nơi chưa đáp ứng ngay yêu cầu khi các Tổ lấy mẫu đến địa bàn, phải bổ sung, điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động và huy động lực lượng tham gia ở một số địa phương chưa đồng đều, chưa sâu rộng.

Các cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 51 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn thành phố.