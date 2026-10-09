Thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số với nền tảng iBacninh

Ngày 9/10, UBND TP Bắc Ninh tổ chức Hội thảo Ngày Chuyển đổi số năm 2026 với chủ đề: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”. Sự kiện là dịp nhìn nhận bức tranh toàn cảnh và định hình bước đi mới trong tiến trình chuyển đổi số của địa phương.

Tăng tốc ngoạn mục trên mọi mặt trận

Phát biểu tại hội thảo, ông Đào Thanh Trường, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh, nhấn mạnh, 9 tháng đầu năm 2026, công tác chuyển đổi số của thành phố đã có bước chuyển dịch quan trọng: từ giai đoạn “xây dựng hệ thống” sang “khai thác dữ liệu” và “đổi mới quản trị”.

Ở trụ cột chính quyền số, địa phương ghi nhận loạt con số ấn tượng như: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường phát biểu khai mạc hội thảo.

Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 93,1%, tỷ lệ xử lý đúng và trước hạn đạt tới 98,93%. Ứng dụng “Trợ lý Nhân dân” triển khai thí điểm thành công, hỗ trợ người dân thực hiện hơn 2.200 hồ sơ thủ tục hành chính. Trung tâm điều hành thông minh (IOC) kích hoạt và vận hành trơn tru 15 kịch bản chỉ đạo, điều hành thực tế.

Về kinh tế số, địa phương tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu khi kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 87,5 tỷ USD (tăng 30,53%), dẫn đầu cả nước. Trước đó, tỷ trọng kinh tế số năm 2025 của Bắc Ninh cũng chạm đỉnh toàn quốc. Đáng chú ý, Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 của tỉnh vươn lên xếp thứ 5 cả nước, tăng 1 bậc so với năm ngoái.

Trên mặt trận xã hội số, 100% cơ sở y tế có giường bệnh đã đồng loạt áp dụng bệnh án điện tử. Các mô hình như phong trào “Bình dân học vụ số” cùng mạng lưới Tổ Công nghệ số cộng đồng tiếp tục phát huy hiệu quả, đưa kỹ năng số len lỏi vào từng ngõ ngách đời sống người dân.

Xây dựng “thành phố điều hành bằng dữ liệu”

Lãnh đạo TP Bắc Ninh thừa nhận chuyển đổi số vẫn còn những vướng mắc, bất cập. Theo ông Đào Thanh Trường, hiệu quả quản trị, năng suất làm việc của cán bộ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp mới là thước đo thực chất, thay vì chạy theo phong trào hay hình thức.

Đại diện Mobifone tham luận tại hội thảo.

Thời gian tới, Bắc Ninh xác định nguyên tắc cốt lõi: chuyển trọng tâm từ “có hệ thống” sang “dùng được, có dữ liệu”, tiến tới một mô hình đô thị vận hành hoàn toàn trên nền tảng dữ liệu thực chất.

Để làm được điều đó, thành phố đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị; kiên quyết chuẩn hóa kiến trúc số theo Nghị quyết 57-NQ/TW và hướng dẫn của Chính phủ, tuyệt đối chấm dứt tình trạng đầu tư manh mún, chồng chéo với nền tảng quốc gia.

Tài nguyên dữ liệu phải đảm bảo xuyên suốt 4 tiêu chí: “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, sinh ra trực tiếp từ hoạt động nghiệp vụ thường nhật. Các đơn vị phải chấm dứt tình trạng tổng hợp báo cáo thủ công, thay vào đó khai thác ngay nguồn dữ liệu số sẵn có để phục vụ người dân nhanh nhất.

Song song đó, Bắc Ninh sẽ tập trung nguồn lực số hóa các ngành công nghiệp mũi nhọn như chip bán dẫn, linh kiện điện tử, nhà máy thông minh, logistics và nông nghiệp công nghệ cao; gắn chặt an ninh an toàn mạng ngay từ khâu thiết kế giải pháp và bắt tay cùng các trường đại học đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao.

Ra mắt nền tảng tương tác số iBacninh

Lãnh đạo UBND và các sở ngành của Bắc Ninh thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng giao tiếp iBacninh.

Điểm nhấn đáng chú ý tại hội thảo là lễ công bố và chính thức ra mắt nền tảng giao tiếp số iBacninh giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Kênh tương tác đa chiều này được kỳ vọng sẽ xóa bỏ khoảng cách hành chính, tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh của cử tri, tạo bước đột phá trong xây dựng chính quyền phục vụ.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh đã trao tặng Bằng khen cho 28 tập thể xuất sắc có nhiều đóng góp nổi bật trong phong trào thi đua chuyển đổi số năm 2026 trên địa bàn.