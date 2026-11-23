Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng chủ trì Hội thảo: Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học. Về phía thành phố Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược, lâu dài, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Đây không chỉ là bảo vệ những giá trị lý luận, tư tưởng mà còn bảo vệ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, thành quả cách mạng và tương lai phát triển của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh phát biểu chào mừng Hội thảo.

Trước những tác động sâu sắc của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng và các phương thức truyền thông mới, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá với phương thức ngày càng tinh vi, lợi dụng những vấn đề nhạy cảm, hạn chế, bất cập trong quản lý, điều hành và khó khăn trong đời sống xã hội để xuyên tạc, kích động, chia rẽ Đảng với Nhân dân, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cho rằng, bên cạnh kiên định lập trường, vững vàng về tư tưởng, cần chủ động nghiên cứu, phát triển lý luận, nâng cao năng lực dự báo, nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chuyển mạnh từ tư duy phòng ngừa, ứng phó sang chủ động định hướng, dẫn dắt thông tin, lấy xây dựng và lan tỏa những giá trị tích cực, tiến bộ, nhân văn làm phương thức quan trọng củng cố niềm tin xã hội.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Đối với Bắc Ninh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn nhiệm vụ này với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt công tác dân vận, kịp thời giải quyết kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tận dụng hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội để lan tỏa thông tin chính thống, những mô hình hay, cách làm sáng tạo và gương người tốt, việc tốt.

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hồng Thái đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ, bổ sung và phát triển cơ sở lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện mới; tổng kết thực tiễn, nhận diện những vấn đề nảy sinh, nhất là tác động của không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, truyền thông số đối với công tác tư tưởng, lý luận. Cùng với đó, đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị; nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của Nhân dân, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà giáo, nhà báo, thế hệ trẻ.

Hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng để các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn; đánh giá kết quả, nhận diện hạn chế, thách thức, từ đó đề xuất những giải pháp có tính chiến lược, khả thi. Kết quả Hội thảo góp phần bổ sung luận cứ khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, đóng góp thiết thực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

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