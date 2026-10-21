Thành phố Bắc Ninh dẫn đầu toàn quốc tại Giải chạy UpRace

Thực hiện chỉ đạo của Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn phát động phong trào tham gia Giải chạy UpRace 2026. Giải diễn ra từ ngày 10/10 đến ngày 1/11/2026, nhằm gây quỹ hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, đồng thời khuyến khích rèn luyện sức khỏe.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Tân Yên số 1 hưởng ứng Giải chạy UpRace.

Với tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết và sẻ chia, đông đảo vận động viên đã tích cực hưởng ứng. Tính đến sáng 20/10, đội chạy thành phố Bắc Ninh liên tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn quốc với sự tham gia của hơn 10.500 vận động viên và chạy được hơn 110 nghìn km. Đóng góp vào thành tích chung có sự tham gia sôi nổi của các cơ sở giáo dục, tiêu biểu như: Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (phường Chũ); Trường Trung học phổ thông Tân Yên số 1 (xã Tân Yên) và Trường Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành (xã Kiên Lao).

Giải chạy UpRace không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn kết nối cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Bắc Ninh tiếp tục kêu gọi các tập thể, cá nhân tích cực tham gia, duy trì phong trào, quyết tâm chinh phục những cột mốc mới, góp phần tạo thêm nguồn lực chăm lo cho người khuyết tật và trẻ mồ côi.