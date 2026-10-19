Thành phố Bắc Ninh có 3 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Trần Cẩm Tú, Bùi Thị Minh Hoài trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Về phía thành phố Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức.

Cuộc thi dành cho các tác phẩm chính luận sáng tạo lần đầu ở 5 thể loại: Tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip.

Năm 2026, Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực triển khai, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cùng các định hướng chiến lược lớn; tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với chủ đề xuyên suốt “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”, Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.

Điểm mới nổi bật của Cuộc thi năm nay là công tác phát động, tổ chức được triển khai bài bản, đồng bộ và thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Sau hơn 9 tháng phát động, Ban Tổ chức toàn quốc đã tiếp nhận 905.681 tác phẩm tham gia, tăng 67,17% so với năm 2025. Cuộc thi thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhà báo, giảng viên, cán bộ hưu trí, học sinh - sinh viên, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Sau 2 vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo độc lập, nghiêm túc và khách quan, Ban Chỉ đạo Cuộc thi đã quyết định trao tặng Bằng khen cho 16 tập thể tiêu biểu và trao 165 giải thưởng cho các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi tặng hoa chúc mừng 2 tác giả đoạt giải C của Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh.

Thành phố Bắc Ninh vinh dự có 3 tác phẩm tiêu biểu đoạt giải tại cuộc thi gồm: Nhóm 10 tác giả, trong đó có 2 tác giả Phạm Tiến Dương, Nguyễn Đức Duy (Công an thành phố Bắc Ninh) đoạt giải A với tác phẩm “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia trong kỷ nguyên mới”.

Nhóm tác giả Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Lương (Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh) đoạt giải C với tác phẩm “Lệch chuẩn văn hóa trên không gian mạng - Nguy cơ tác động đến nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Tác giả Hoàng Duy Quân, Công an thành phố Bắc Ninh đoạt giải Khuyến khích tại Cuộc thi.

Tác giả Hoàng Duy Quân (Công an thành phố Bắc Ninh) đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm “Ngoại giao “Cây tre Việt Nam” trong tinh thần Đại hội XIV: Kiên định bản sắc, vững vàng trước những luận điệu xuyên tạc”.