Thanh Oai thông qua nghị quyết sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn

Tại kỳ họp, UBND xã Thanh Oai đã có tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã.

Theo đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã được tổ chức lại từ 3 phòng thành 5 phòng, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

HĐND xã Thanh Oai tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã. Ảnh: Nguyễn Lý

Việc tổ chức 5 phòng chuyên môn nhằm phân nhóm các lĩnh vực có tính chất tương đồng, tạo các đầu mối chuyên môn phù hợp với quy mô, đặc điểm địa bàn và khối lượng nhiệm vụ của xã; qua đó góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Việc tổ chức lại được thực hiện theo nguyên tắc không làm tăng tổng số biên chế công chức được giao; gắn cơ cấu tổ chức với vị trí việc làm, năng lực và chuyên môn đào tạo; sử dụng tiết kiệm cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hiện có.

Quá trình chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, hồ sơ, công việc, tài sản và bố trí nhân sự phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; không làm gián đoạn việc giải quyết công việc, thủ tục hành chính, không bỏ sót hoặc chồng chéo nhiệm vụ.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã đã trình báo cáo thẩm tra Đề án, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND xã trình, làm cơ sở để các đại biểu HĐND xã xem xét, quyết định.

Trên cơ sở nội dung UBND xã trình và báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã, kỳ họp tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã. Kết quả, 100% đại biểu HĐND xã dự kỳ họp nhất trí thông qua Nghị quyết.

Đồng chí Bùi Hoàng Phan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Lý

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai Bùi Hoàng Phan đề nghị UBND xã khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐND xã quyết nghị; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn đúng quy định, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn liên tục, thông suốt, không ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và nhân dân.

Đồng chí Bùi Hoàng Phan đề nghị các Ban HĐND xã và các đại biểu HĐND xã tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong giám sát quá trình thực hiện nghị quyết, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Qua đó tạo được bước chuyển mới, tích cực trong hoạt động của bộ máy chính quyền, góp phần xây dựng chính quyền xã hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân hơn và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.