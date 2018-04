'Thánh nữ' bóng chuyền xinh đẹp hơn hoa hậu gây sốt mạng

Với nhan sắc được đánh giá thuộc hàng 'vi diệu', 'thánh nữ' bóng chuyền người Nga được dân mạng ví xinh đẹp hơn hoa hậu đang gây sốt mạng xã hội và được cánh báo giới vô cùng chú ý.

Từ trước tới nay, Sabina Altynbekova (Kazakhstan) vẫn được coi như là VĐV bóng chuyền có nhan sắc đẳng cấp nhất. Tuy nhiên, Sabina giờ đây đã có một "đối thủ" xứng tầm đó là "thánh nữ" bóng chuyền người Nga Alisa Manyonok, hiện đang thi đấu cho CLB Primorye.

Dù mới chỉ 21 tuổi, nhưng Alisa Manyonok đã nổi tiếng khắp nước Nga khi tham dự và giành thứ hạng cao ở một loạt các cuộc thi sắc đẹp, như Miss Primorye 2013 (Hoa hậu), Miss Russia Body 2015 (Hoa hậu) hay Miss Tatarstan 2015 (Á hậu 1).

Trước đó, cũng chính Alisa Manyonok là gương mặt đại diện cho nước Nga tranh tài ở cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế 2015, được tổ chức hồi tháng 2 vừa qua tại Thái Lan.

Dù bận rộn với một số cuộc thi sắc đẹp, cũng như các trận đấu, nhưng Alisa Manyonok vẫn quyết tâm theo đuổi việc học ở trường đại học Kazan. Ngành học mà VĐV bóng chuyền theo đuổi là Quan hệ công chúng.

Nhiều người ngắm nhìn VĐV bóng chuyền người Nga này đều phải công nhận rằng, nhan sắc búp bê của cô chính là điều khiến nhiều người mê đắm.

Alisa Manyonok vừa là vận động viên vừa là nữ hoàng sắc đẹp.

Sở hữu chiều cao 1m84 cùng cặp chân dài thon gọn và số đo ba vòng của Alisa Manyonok rất hấp dẫn cho bất cứ ai ngắm nhìn.

Alisa Manyonok phù hợp với nhiều kiểu trang điểm và mọi phong cách thời trang từ khỏe khoắn cho tới điệu đà.

Người đẹp có nhan sắc cổ điển mà chúng ta thường thấy trong các bức họa.

Hiện tại trên trang cá nhân, Alisa có 150 ngàn người theo dõi.

Mời quý độc giả xem clip Alisa Manyonok - The most beautifull Voley Ball player in the world - Nguồn: Youtube.

Thiên Anh