Từ 1/12, thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam được trợ cấp bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 388/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 -1975.

Theo quy định mới, thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành.

Với mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành là 540.000 đồng/tháng, mức trợ cấp theo quy định này tương ứng 1,08 triệu đồng/người/tháng.

Nghị định cũng sửa đổi quy trình giải quyết chế độ trợ cấp một lần và hằng tháng. Người đề nghị hưởng chính sách hoặc thân nhân trong trường hợp người đó đã chết nộp một bộ hồ sơ đến UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú.

Hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

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