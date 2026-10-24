Thanh niên xã Phù Đổng khát vọng cống hiến, đồng hành cùng chính quyền phát triển quê hương

Nhiều kết quả nổi bật

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của UBND xã và công tác thanh niên năm 2026 của Đoàn Thanh niên xã.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Đào Đức Minh nhấn mạnh, thời gian qua cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện để thanh niên học tập, hỗ trợ lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.

Đồng chí Đào Đức Minh ghi nhận và biểu dương những đóng góp đoàn viên, thanh niên xã Phù Đổng đã đạt được thời gian qua.

Nổi bật, 9 tháng đầu năm, Đoàn Thanh niên đã tổ chức lớp “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn 200 hội viên Hội Cựu chiến binh sử dụng các ứng dụng thiết yếu; triển khai công trình “Số hóa nghĩa trang liệt sĩ Yên Viên”, gắn ứng dụng công nghệ với giáo dục truyền thống, tri ân người có công.

Tinh thần tình nguyện, trách nhiệm của thanh niên với cộng đồng được thể hiện qua 14 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu hút hơn 1.700 lượt đoàn viên tham gia, cùng nhiều hoạt động chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Đoàn viên thanh niên xã Phù Đổng tham gia đối thoại và nêu câu hỏi đến Chủ tịch UBND xã. Ảnh PV

Phát huy vai trò của thanh niên trong giai đoạn mới

Với tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, đoàn viên, thanh niên đã tích cực trao đổi, đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực được quan tâm. Nội dung tập trung vào 2 nhóm vấn đề gồm: Phát triển nguồn nhân lực trẻ, khoa học công nghệ và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng xã Phù Đổng xanh, văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên quan tâm đến bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; hay như kiến nghị về phụ cấp cho Bí thư Chi đoàn các nhà trường…

Các bạn thanh niên mạnh dạn nêu câu hỏi và kiến nghị tại cuộc đối thoại. Ảnh PV

Với tinh thần trách nhiệm, đồng chí Chủ tịch UBND xã Đào Đức Minh đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, thông tin về các chủ trương, chính sách và định hướng phát triển liên quan đến thế hệ trẻ.

Theo đồng chí Đào Đức Minh, Đền Phù Đổng và Lễ hội Gióng là niềm tự hào của quê hương, đồng thời là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm. Để phát huy vai trò của thanh niên trong bảo tồn phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm Đền Phù Đổng, đồng chí mong muốn thanh niên chủ động tham gia gìn giữ, giới thiệu quảng bá di sản. Xã khuyến khích các bạn xây dựng video, bài giới thiệu, sản phẩm truyền thông số về Đền Phù Đổng và Lễ hội Gióng, bảo đảm nội dung chính xác, hấp dẫn, tôn trọng giá trị truyền thống; đồng thời tham gia các đội hình tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn du khách. Đồng thời, gắn bảo tồn di sản với cơ hội lập nghiệp của thanh niên. UBND xã tạo điều kiện cho các ý tưởng phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm, sản phẩm thủ công, ẩm thực và dịch vụ phù hợp, qua đó vừa quảng bá văn hóa, vừa tạo việc làm, thu nhập cho thanh niên.

Đối với việc hỗ trợ thanh niên có cơ hội tiếp cận khoa học, công nghệ, UBND xã sẽ tập trung thực hiện các giải pháp: Phối hợp với Đoàn Thanh niên, các nhà trường tổ chức tập huấn gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”, chú trọng kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm an toàn thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, công việc, sản xuất, kinh doanh; phát huy vai trò thanh niên trong các Tổ công nghệ số cộng đồng, trực tiếp hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi, sử dụng các ứng dụng, dịch vụ số. Đồng thời kết nối với các cơ quan chuyên môn của thành phố, doanh nghiệp công nghệ và cơ sở đào tạo để thanh niên tiếp cận kiến thức, công nghệ mới; khuyến khích tham gia các hoạt động tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính và chuyển đổi số…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Đức Minh đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng thanh niên; kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng được bày tỏ tại hội nghị, đồng thời tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số và phát triển kinh tế…

Nhân dịp này, lãnh đạo xã trao Bằng khen các tập thể, các nhân tiêu biêu. Ảnh PV

Lãnh đạo xã trao Bằng khen các tập thể, các nhân tiêu biểu. Ảnh PV