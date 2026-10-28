Thanh niên vừa bước vào nhà dân, camera liền ghi được cảnh đáng sợ

(Khoảnh khắc gây chú ý của nam thanh niên. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một nam thanh niên. Theo đoạn clip ghi lại, nam thanh niên đi vào nhà dân, vừa gọi "chị ơi" thì một con chó đen liền xông ra tấn công.

Con chó nhảy chồm lên, cắn thanh niên một phát. Theo phản xạ, anh chàng nhảy ra và cảnh giác, con chó lúc này cũng mới lùi lại. Sự việc được camera an ninh ghi lại.

Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều lo lắng khi thấy thanh niên bị con chó cắn bất ngờ. Nhiều ý kiến khuyên nam thanh niên nên đi kiểm tra sức khỏe, tiêm phòng dại nếu chẳng may bị cắn.

Về phía gia chủ, cư dân mạng cũng cho rằng, nhà nuôi chó thì nên nuôi nhốt cẩn thận. Nếu thả chó ra ngoài phải có sự kiểm soát và rọ mõm để tránh gây nguy hiểm cho người khác.