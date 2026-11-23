Đồng chí Trần Tấn Vương, Bí thư Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường, phát biểu đề dẫn tọa đàm.

Trước khi vào phiên thảo luận, các đoàn viên, thanh niên đã tham quan, trải nghiệm thực tế tại Vườn rau hữu cơ Sen Garden (phường Mỹ Ngãi); được trực tiếp quan sát quy trình quản lý nguồn đất, nguồn nước, cách sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, bẫy dịch hại canh tác, quy chuẩn ghi chép sổ nhật ký sản xuất phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Tại buổi tọa đàm, các Chi đoàn trực thuộc đã trao đổi về những giá trị cốt lõi của nền sản xuất tử tế gắn liền với trách nhiệm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Các ý kiến đề cao tính trung thực trong việc ghi chép nhật ký sản xuất, kiên quyết nói không với hành vi tự ý dán nhãn hay quảng bá sản phẩm “hữu cơ” khi chưa được chứng nhận đạt chuẩn; vai trò xung kích của đoàn viên tại các đơn vị chuyên môn trong việc hỗ trợ nông dân cấp mã số vùng trồng và giám sát chặt chẽ chất lượng nông sản.

Nhiều giải pháp kỹ thuật mang tính ứng dụng cao được đưa ra phân tích, tập trung vào tính khả thi khi nhân rộng mô hình canh tác sinh học nhằm giảm thiểu phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Đồng thời, các đoàn viên đề xuất nhiều phương án thu gom, xử lý rác thải bao bì vật tư nông nghiệp và tái sử dụng phụ phẩm trồng trọt theo định hướng nông nghiệp tuần hoàn.

Giải pháp kỹ thuật mang tính ứng dụng được đưa ra phân tích, tập trung vào tính khả thi khi nhân rộng mô hình canh tác hữu cơ.

Theo đồng chí Trần Tấn Vương, Bí thư Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường, buổi tọa đàm là dịp để tuổi trẻ toàn ngành cùng ôn lại truyền thống, nâng cao lòng tự hào nghề nghiệp và ý thức giữ gìn văn hóa trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần lan tỏa và thực hành sâu sắc hệ giá trị con người Đồng Tháp: “Yêu nước, đoàn kết, trung thực, tự lực, chăm chỉ, hợp tác, nghĩa tình, năng động, sáng tạo”.

Kết thúc chương trình, 100% các Chi đoàn trực thuộc hưởng ứng đăng ký ít nhất 1 công trình, phần việc hoặc giải pháp cụ thể để triển khai ngay trong chương trình thi đua năm 2027, quyết tâm đưa tinh thần “nông nghiệp xanh” đi vào thực tiễn đời sống.