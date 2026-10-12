Thanh niên Việt - Trung tiếp nối mạch nguồn đỏ, kiến tạo tương lai

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Thanh niên Việt – Trung với chủ đề “Tiếp nối mạch nguồn đỏ – Cùng kiến tạo tương lai”.

Diễn đàn nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam, với sự tham gia của 100 đại biểu hai nước Việt Nam và Trung Quốc; nhằm cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao về thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường giao lưu nhân dân và củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc; đồng thời tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về lịch sử quan hệ hữu nghị, sự gắn bó và tương trợ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Quang cảnh diễn đàn.

Tham dự diễn đàn có PGS.TS Nguyễn Viết Thảo - Chuyên gia cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương; bà Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Đại biểu thanh niên hai nước trao đổi tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, đại biểu thanh niên hai nước đã trao đổi về bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh và tình hữu nghị từ truyền thống cách mạng; tiên phong làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khởi nghiệp sáng tạo gắn với phát triển xanh và trách nhiệm cộng đồng; phát triển công nghiệp văn hóa, lan tỏa giá trị dân tộc trong kỷ nguyên số.

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo - Chuyên gia cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại diễn đàn.

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Thảo - Chuyên gia cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tuổi trẻ hai nước thực hiện những sứ mệnh lịch sử trọng đại trong một thế giới đang có nhiều chuyển động mang tính thời đại, biến động phức tạp, nhanh chóng. Thời cơ, thuận lợi và nguy cơ, bất lợi đan xen lẫn nhau, buộc tuổi trẻ đã năng động, nay cần năng động hơn; đã sẵn sàng cống hiến nay cần hết mình cống hiến nhiều hơn. Tuổi trẻ hai nước phải là thế hệ có đóng góp to lớn, thiết thực hơn nữa nhằm củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời đại mới.

"Mỗi đoàn viên, thanh niên cần đổi mới mạnh mẽ, đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm hay, mô hình thiết thực, tư duy sáng tạo đổi mới giữa tuổi trẻ, thanh niên hai nước. Chỉ như vậy, tuổi trẻ hai nước mới xứng đáng là lực lượng xung kích củng cố, phát triển tình hữu nghị Việt - Trung “vừa là đồng chí, vừa là anh em” lên tầm cao mới, tầm cao của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược" - PGS.TS Nguyễn Viết Thảo gợi mở.

Bà Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khẳng định, từ những nhận thức được gợi mở tại diễn đàn, Hành trình đỏ và các hoạt động hợp tác thanh niên hai nước thời gian tới sẽ tiếp tục bồi đắp lý tưởng, làm sâu sắc hiểu biết về lịch sử cách mạng và tình hữu nghị, đồng thời tạo cơ hội để thanh niên hai nước cùng làm những việc cụ thể.

Theo bà Hồ Hồng Nguyên, nếu “tiếp nối mạch nguồn đỏ" là trách nhiệm kế thừa những giá trị lịch sử và tình hữu nghị mà thế hệ trước đã vun đắp, thì “cùng kiến tạo tương lai” phải thể hiện bằng hành động hôm nay: cùng học hỏi, sáng tạo, giải quyết những vấn đề thiết thực, đóng góp cho mỗi đất nước.

"Từ diễn đàn và Hành trình đỏ này, mỗi đại biểu có thêm một tình bạn, một ý tưởng và một cam kết hành động để tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc” - bà Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh.