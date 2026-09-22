Thanh niên Việt - Trung đối thoại về truyền thống hữu nghị và trách nhiệm thế hệ mới

Tọa đàm được tổ chức ngày 21/9 tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, trong khuôn khổ hoạt động truyền thông quốc tế theo chủ đề thanh niên Việt – Trung diễn ra từ ngày 18-21/9, do Ban Tuyên truyền Tỉnh uỷ Quý Châu phối hợp báo China Daily tổ chức. Chương trình có sự tham dự của ông Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam; NSND Lệ Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Sân khấu Lệ Ngọc; ông Tăng Khánh Khải, Tổng Thư ký China Daily; ông Ngô Vĩ, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Quý Châu; cùng các chuyên gia, đại biểu thanh niên và đại diện cơ quan báo chí hai nước.

Phát biểu tại tọa đàm, NSND Lệ Ngọc nhấn mạnh chuyến đi Quý Châu là dịp để thanh niên hai nước tìm hiểu về lịch sử và những giá trị được hình thành trong quá trình đấu tranh cách mạng.

NSND Lệ Ngọc phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Chương trình hướng tới việc trao truyền ngọn lửa lý tưởng và tiếp thêm sức mạnh cho quan hệ hai nước. Bà đề cập đến dấu ấn của Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn - Hồng Thủy trong lịch sử cách mạng Trung Quốc. Theo bà, 90 năm trước, Nguyễn Sơn - Hồng Thủy đã cùng các đồng chí Hồng quân Trung Quốc kề vai sát cánh trong cuộc Trường chinh.

Năm 2026 cũng là dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thắng lợi của cuộc Vạn lý Trường chinh của Hồng quân Công nông Trung Quốc. Từ Di tích Hội nghị Tuân Nghĩa, dòng Xích Thủy đến những hiện vật tại Thổ Thành, đoàn đại biểu Việt Nam có dịp tìm hiểu những dấu tích của cuộc Trường chinh và mối liên hệ với lịch sử cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh việc tìm hiểu lịch sử, đoàn thanh niên Việt Nam cũng trải nghiệm những mô hình phát triển hiện đại tại Quý Châu. Bà đề cập các mô hình sản xuất thông minh đạt chuẩn “Nhà máy Hải đăng”, công nghệ robot tự hành, giải pháp đô thị thông minh và làng sinh thái số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nghe nhìn hiện đại.

Từ những trải nghiệm này, bà Lệ Ngọc nhấn mạnh yêu cầu kết hợp bảo tồn truyền thống với đổi mới sáng tạo. Bà đề xuất thanh niên hai nước tăng cường học ngôn ngữ và tìm hiểu văn hóa của nhau; thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu khoa học, công nghệ số, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường; ứng dụng công nghệ hiện đại để bảo tồn di sản; đồng thời cùng xây dựng các sản phẩm truyền thông số và phim ngắn giới thiệu hình ảnh đất nước, con người hai nước.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Vĩ cho biết, trong những ngày trước tọa đàm, thanh niên hai nước đã đến Di tích Hội nghị Tuân Nghĩa, Nhà tưởng niệm Bốn lần vượt sông Xích Thủy và trải nghiệm các công trình, tác phẩm nghệ thuật như “Dải lụa đỏ”, vở kịch “Bước ngoặt vĩ đại”. Theo ông Ngô Vĩ, những hoạt động này giúp các đại biểu tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử và nội hàm tinh thần của cuộc Trường chinh.

Ông cũng giới thiệu những chuyển biến của Quý Châu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh hiện có các công trình lớn như Cầu Hẻm vực Hoa Giang, Kính viễn vọng “Mắt trời Trung Quốc” FAST... Theo ông, tốc độ tăng trưởng kinh tế số của Quý Châu liên tục nhiều năm đứng trong nhóm đầu cả nước. Tỉnh trở thành một trong những khu vực tập trung nhiều trung tâm dữ liệu siêu lớn nhất thế giới của các tập đoàn như Apple, Huawei, Tencent và được tôn vinh là “Thung lũng dữ liệu số của Trung Quốc”.

Từ những trải nghiệm tại Quý Châu, ông Ngô Vĩ kỳ vọng thanh niên hai nước trở thành những người kế thừa tình hữu nghị truyền thống Việt – Trung, thúc đẩy hợp tác hữu nghị và tham gia xây dựng tương lai quan hệ hai nước. Ông đề cập các lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác như logistics xuyên biên giới, kinh tế số và phát triển xanh.

Trong khi đó, ông Tăng Khánh Khải cho rằng thanh niên là lực lượng quan trọng trong hoạt động truyền thông quốc tế và giao lưu giữa các nền văn minh.

Đối thoại thanh niên Việt - Trung. Ảnh: BTC

Tại chương trình, phiên đối thoại thanh niên diễn ra giữa các đại biểu Việt Nam và Trung Quốc. Dựa trên thực tế chuyến khảo sát tại các địa chỉ đỏ và doanh nghiệp ở Quý Châu, các đại biểu thanh niên tập trung thảo luận về giá trị thời đại của tinh thần cách mạng đỏ, các giải pháp đổi mới phương thức truyền thông lịch sử của thế hệ trẻ thông qua công nghệ số, đồng thời đề xuất những sáng kiến giao lưu cụ thể nhằm xây dựng nhịp cầu hợp tác mới, góp phần kế thừa và lan tỏa tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.