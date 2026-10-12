Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc 'Tiếp nối mạch nguồn đỏ-Cùng kiến tạo tương lai'

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên (áo xanh, ở giữa) đón đoàn đại biểu “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam. (Ảnh: LINH PHAN)

Trong khuôn khổ “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập”, các đại biểu thanh niên 2 nước sẽ tham gia 3 hoạt động trọng tâm.

Cụ thể, tại Diễn đàn Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc với chủ đề “Tiếp nối mạch nguồn đỏ-Cùng kiến tạo tương lai” diễn ra chiều 12/10, đại biểu hai nước đã cùng thảo luận về công tác bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh và tình hữu nghị từ truyền thống cách mạng; tiên phong làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khởi nghiệp sáng tạo gắn với phát triển xanh và trách nhiệm cộng đồng; phát triển công nghiệp văn hóa, lan tỏa giá trị dân tộc trong kỷ nguyên số.

Các đại biểu dự Diễn đàn "Tiếp nối mạch nguồn đỏ-Cùng kiến tạo tương lai". (Ảnh: LINH PHAN)

Bên cạnh đó, ngày mai 13/10, Tọa đàm sinh viên Việt Nam-Trung Quốc với chủ đề “Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và lãnh đạo hai nước về công tác thanh niên” sẽ diễn ra tại Đại học Thái Nguyên (thành phố Thái Nguyên).

Các đại biểu thanh niên Trung Quốc với tiết mục văn nghệ khởi động Diễn đàn đã mang đến bầu không khí trẻ trung, năng động và ấm cúng. (Ảnh: LINH PHAN)

Các đại biểu sẽ chia sẻ về sự quan tâm, kỳ vọng của lãnh đạo hai nước đối với thanh niên; chủ trương, chính sách chăm lo, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ; vai trò của sinh viên trong học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học, lập nghiệp, khởi nghiệp; các sáng kiến giao lưu, hợp tác và tiếp nối truyền thống hữu nghị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Diễn đàn "Tiếp nối mạch nguồn đỏ-Cùng kiến tạo tương lai". (Ảnh: LINH PHAN)

Khép lại Chương trình là Tọa đàm Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc tại Pác Bó (tỉnh Cao Bằng) với chủ đề “Từ cội nguồn cách mạng-Cùng vun đắp tương lai hữu nghị”. Các đại biểu sẽ thảo luận về dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mối quan hệ gắn bó giữa cách mạng hai nước; đổi mới giáo dục lý tưởng và truyền thống lịch sử; rèn luyện đạo đức, lối sống, bản lĩnh trong thời đại số; phát huy khát vọng cống hiến và tăng cường các hoạt động hợp tác thanh niên.

Bên cạnh đó, đoàn đại biểu sẽ nghiên cứu thực tế, tham quan các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử cách mạng gắn với quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiêu biểu, có thể kể đến Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và Suối Lê-nin.

Đại biểu hai nước tham luận tại diễn đàn. (Ảnh: LINH PHAN)

Thông qua các hoạt động nghiên cứu, học tập, trải nghiệm thực tiễn và giao lưu, Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam đặt mục tiêu góp phần phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc, tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên hai nước, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định và bền vững.