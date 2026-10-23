Thanh niên Việt Nam thúc đẩy hợp tác Nga - ASEAN trong kỷ nguyên số

Bồi đắp tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga

Hội nghị được tổ chức tại Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU), trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN - Nga (1991-2026), với chủ đề “Thanh niên Nga và ASEAN: Đối thoại văn hóa và sức sáng tạo vì sự tiến bộ”.

Hội nghị quy tụ đại biểu thanh niên Liên bang Nga và các quốc gia ASEAN, tạo không gian trao đổi ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất sáng kiến hợp tác, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa thế hệ trẻ các nước.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự lễ khai mạc, các phiên đối thoại, trao đổi chuyên đề và hoạt động giao lưu quốc tế. Các đại biểu tìm hiểu lịch sử quan hệ hợp tác ASEAN - Nga, tham gia đối thoại mở với Phó Tổng Thư ký ASEAN San Lwin, đồng thời kết nối, trao đổi với đại biểu thanh niên các quốc gia.

Các nội dung thảo luận tập trung vào bốn nhóm chủ đề: hợp tác thanh niên quốc tế; công nghiệp sáng tạo; chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; đại dương thế giới và các nền văn minh biển.

Thông qua các phiên làm việc, đại biểu có cơ hội trao đổi về vai trò của ngoại giao thanh niên trong quan hệ ASEAN - Nga; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; phát triển công nghệ trong kỷ nguyên số; mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Bên cạnh đó, đoàn tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, tìm hiểu cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đại học Liên bang Viễn Đông, qua đó tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, các mô hình nghiên cứu liên ngành và ứng dụng công nghệ.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận, xây dựng Tuyên bố chung, hướng tới xác định những định hướng và sáng kiến thúc đẩy hợp tác thanh niên Nga - ASEAN trong thời gian tới.

Bên cạnh các hoạt động chính thức, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã đến thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok và được đồng chí Nguyễn Việt Kiên, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok, tiếp đón.

Chuyến thăm giúp các đại biểu tăng cường kết nối với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Liên bang Nga, đồng thời tìm hiểu thêm về quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân và những dấu ấn của cộng đồng người Việt Nam tại vùng Viễn Đông Nga.

Đặc biệt, đoàn đã đến thăm Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Vladivostok. Công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa sâu sắc, thể hiện tình cảm trân trọng của nhân dân Nga đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là biểu tượng của tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Đoàn Việt Nam bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TƯ Đoàn)

Vladivostok gắn với những dấu mốc trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã ba lần đến thành phố này vào các năm 1924, 1927 và 1934. Những dấu ấn lịch sử ấy góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đoàn cũng tham quan, tìm hiểu Nhà ga xe lửa Vladivostok, công trình kiến trúc lịch sử tại số 2, đường Aleutskaya. Đây là điểm cuối phía đông của tuyến đường sắt xuyên Siberia, tuyến đường sắt nổi tiếng nối Moscow với vùng Viễn Đông nước Nga.

Tại nhà ga có bia lưu niệm ghi dấu những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Vladivostok. Việc tìm hiểu các địa danh gắn với hành trình hoạt động của Người là dịp để các đại biểu trẻ hiểu thêm về lịch sử, những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ và nền tảng bền chặt của tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.

Đoàn tham quan, tìm hiểu tại Nhà ga xe lửa Vladivostok. (Ảnh: TƯ Đoàn)

Các hoạt động tham quan, tìm hiểu lịch sử và giao lưu văn hóa không chỉ giúp đại biểu có thêm trải nghiệm thực tế về đất nước, con người Nga mà còn góp phần bồi đắp tình cảm, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Phát huy vai trò thanh niên trong hợp tác quốc tế

Việc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên Nga - ASEAN lần thứ 6 tiếp tục thể hiện sự chủ động của thanh niên Việt Nam trong các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế. Đây cũng là cơ hội để đại biểu trẻ mở rộng mạng lưới kết nối, tiếp cận những xu hướng phát triển mới và chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên Nga - ASEAN lần thứ 6. (Ảnh: TƯ Đoàn)

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, việc tăng cường hợp tác giữa thanh niên có ý nghĩa thiết thực. Những kết nối được hình thành tại hội nghị có thể tạo nền tảng cho các sáng kiến chung về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, công nghiệp sáng tạo, bảo vệ đại dương và giao lưu nhân dân.

Thông qua đối thoại và hợp tác, thanh niên các nước không chỉ có cơ hội chia sẻ tri thức, kinh nghiệm mà còn góp phần xây dựng sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo động lực để quan hệ ASEAN - Nga tiếp tục phát triển.

Hành trình tại Vladivostok vì vậy không chỉ là dịp giao lưu, học hỏi và mở rộng hợp tác quốc tế, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh thanh niên Việt Nam năng động, trách nhiệm, chủ động hội nhập; sẵn sàng kết nối tri thức, phát huy sức sáng tạo và đóng góp vào việc củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, thúc đẩy hợp tác thanh niên Nga - ASEAN trong giai đoạn mới.