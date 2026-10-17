Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên, về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đồng thời sự kiện góp phần phát huy vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ trong xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc an toàn, lành mạnh, không khói thuốc.

Lễ mít tinh được tổ chức tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, với sự tham gia của hơn 800 đoàn viên, thanh niên. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; TS.BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế); Bà Mimi Melles-Brewer, Trưởng nhóm Sống khỏe & Môi trường, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam; đại diện Bộ Y tế, lãnh đạo Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn, Ban Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Minh Triết khẳng định Thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới, tiếp tục là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng, nhất là thanh thiếu niên. Những hình thức quảng bá tinh vi, tâm lý tò mò và tác động từ bạn bè có thể khiến người trẻ tiếp cận các sản phẩm gây nghiện khi chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả. Không chỉ gây hại cho người sử dụng, khói thuốc còn ảnh hưởng đến những người xung quanh và chất lượng môi trường sống.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu. (Ảnh: Mai Tùng/ Hanoimoi)

Vì vậy, phòng, chống tác hại của thuốc lá không thể chỉ dừng ở tuyên truyền, nâng cao nhận thức, mà quan trọng hơn là hình thành hành vi tự giác, duy trì nếp sống không khói thuốc trong trường học, cơ quan, gia đình và cộng đồng. Một môi trường không khói thuốc không chỉ có những biển cấm hút thuốc, mà còn cần ý thức và trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ sức khỏe chung.

Để thông điệp “Chọn sức khỏe, chọn tương lai, không chọn thuốc lá” trở thành hành động tự giác, thường xuyên, đồng chí Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tập trung thực hiện ba nội dung: Thứ nhất, mỗi đoàn viên, thanh niên hãy bắt đầu từ chính mình. Chủ động trang bị kiến thức, nhận diện những hình thức lôi kéo sử dụng thuốc lá; kiên quyết không thử, không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; gương mẫu chấp hành pháp luật và vận động người thân, bạn bè cùng xây dựng lối sống lành mạnh. Thứ hai, mỗi cơ sở Đoàn hãy trở thành một điểm sáng về môi trường không khói thuốc. Gắn nội dung này với sinh hoạt chi đoàn, hoạt động tại trường học, cơ quan và khu dân cư; duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, đoàn viên, góp phần hình thành nếp sống văn minh trong thanh thiếu niên. Thứ ba, các cấp bộ Đoàn cần chủ động phối hợp, đổi mới phương thức tuyên truyền và phát huy vai trò của thanh niên. Tăng cường phối hợp với ngành y tế, nhà trường và các cơ quan liên quan; phát huy lợi thế của nền tảng số, sức sáng tạo của thanh niên để thúc đẩy thay đổi hành vi; phát hiện, nhân rộng sáng kiến hiệu quả và tập hợp những đề xuất từ thanh niên nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật.

Chung tay thực hiện chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá, bảo vệ thế hệ trẻ

Phát biểu tại chương trình, TS.BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, tổ chức và sự tham gia của các lực lượng trong xã hội, trong đó có đoàn viên, thanh niên. Đồng chí mong muốn tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, chủ động lan tỏa lối sống văn minh, lành mạnh; nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và các sản phẩm chứa nicotine; tích cực tham gia các hoạt động truyền thông, vận động cộng đồng cùng thực hiện môi trường không khói thuốc.

TS-BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) chia sẻ tại chương trình (Ảnh: Mai Tùng/ Hanoimoi)

Nicotine là chất gây nghiện cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là quá trình phát triển não bộ ở trẻ em và thanh thiếu niên; việc sử dụng thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới gây hại nghiêm trọng đến hệ hô hấp, tim mạch và nguy cơ lệ thuộc nicotine. Những tác động này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, các tổ chức xã hội và cơ quan chức năng trong việc trang bị kiến thức, hình thành kỹ năng tự bảo vệ và xây dựng môi trường sống lành mạnh cho người trẻ. Đặc biệt, việc triển khai Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội về cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp và vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ ngày 01/01/2025 là cơ sở quan trọng nhằm tăng cường bảo vệ thanh thiếu nhi trước những nguy cơ từ các sản phẩm thuốc lá mới.

Cùng với việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, công tác truyền thông, giáo dục và vận động thanh niên cần tiếp tục được đẩy mạnh để các quy định đi vào cuộc sống, góp phần hình thành nhận thức đúng đắn và hành vi tích cực trong cộng đồng. Kiên quyết triển khai các biện pháp kiểm soát thuốc lá, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết 173/2024/QH15 về cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp và vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, là bước đi rất mạnh mẽ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thế hệ trẻ trước các sản phẩm gây nghiện mới.

Quỹ Phòng bệnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động thay đổi hành vi, xây dựng môi trường không khói thuốc tại trường học, nơi làm việc và các địa điểm công cộng. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, lan tỏa lối sống lành mạnh, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam khỏe mạnh, năng động, có trách nhiệm với bản thân và xã hội.

Xây dựng môi trường không khói thuốc có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là bảo vệ những người không hút thuốc khỏi tác hại của khói thuốc thụ động.

Mỗi đoàn viên, thanh niên cần tiên phong thực hiện các quy định về địa điểm cấm hút thuốc; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè cùng xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc không khói thuốc.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động sôi nổi dành cho đoàn viên, thanh niên đã được tổ chức, nổi bật là giao lưu với nghệ sĩ trẻ, tuyên truyền về Nghị quyết 173/2024/QH15 và các kiến thức liên quan tới tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chương trình góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống tích cực, xây dựng lối sống lành mạnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Nhiều hoạt động giao lưu với các nghệ sĩ được tổ chức sôi nổi, tạo không khí vui tươi, gần gũi, đồng thời góp phần truyền tải thông điệp về tác hại của thuốc lá, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ sức khỏe và xây dựng môi trường sống không khói thuốc.

Tại lễ mít tinh, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai”, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, không khói thuốc vì sức khỏe cộng đồng và tương lai thế hệ trẻ Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình.

Lễ mít tinh Thanh niên Việt Nam hưởng ứng xây dựng môi trường không khói thuốc lá năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thông qua chương trình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Y tế và Quỹ Phòng bệnh kỳ vọng thông điệp “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai” sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, trở thành hành động tự giác, thường xuyên của mỗi đoàn viên, thanh niên. Nói không với thuốc lá hôm nay là bảo vệ sức khỏe ngày mai. Mỗi thanh niên hãy bắt đầu từ chính mình, chủ động lựa chọn lối sống lành mạnh, cùng xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh, bản lĩnh, trách nhiệm và một tương lai không khói thuốc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.