Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: Mai Tùng

Tham dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết; TS.BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế); bà Mimi Melles-Brewer, Trưởng nhóm Sống khỏe và Môi trường, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, cùng 800 đoàn viên thanh niên.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu. Ảnh: Mai Tùng

Phát biểu khai mạc, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: "Việc phòng, chống tác hại của thuốc lá không thể chỉ dừng ở tuyên truyền, nâng cao nhận thức, mà quan trọng hơn là hình thành hành vi tự giác, duy trì nếp sống không khói thuốc trong trường học, cơ quan, gia đình và cộng đồng. Một môi trường không khói thuốc không chỉ có những biển cấm hút thuốc, mà còn cần ý thức và trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ sức khỏe chung".

Để thông điệp "Chọn sức khỏe, chọn tương lai, không chọn thuốc lá" trở thành hành động tự giác, thường xuyên, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tập trung thực hiện 3 nội dung.

Đoàn viên, thanh niên hưởng ứng xây dựng môi trường không khói thuốc lá. Ảnh: Mai Tùng

Trước hết, mỗi đoàn viên, thanh niên hãy bắt đầu từ chính mình. Chủ động trang bị kiến thức, nhận diện những hình thức lôi kéo sử dụng thuốc lá; kiên quyết không thử, không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; gương mẫu chấp hành pháp luật và vận động người thân, bạn bè cùng xây dựng lối sống lành mạnh.

Bên cạnh đó, mỗi cơ sở Đoàn hãy trở thành một điểm sáng về môi trường không khói thuốc. Gắn nội dung này với sinh hoạt chi đoàn, hoạt động tại trường học, cơ quan và khu dân cư; duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, đoàn viên.

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn cần chủ động phối hợp, đổi mới phương thức tuyên truyền; tăng cường phối hợp với ngành y tế, nhà trường; phát huy lợi thế của nền tảng số, sức sáng tạo của thanh niên để thúc đẩy thay đổi hành vi và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật.

TS.BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát biểu. Ảnh: Mai Tùng

Phát biểu tại chương trình, TS.BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết nicotine là chất gây nghiện cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là quá trình phát triển não bộ ở trẻ em và thanh thiếu niên. Việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới gây hại nghiêm trọng đến hệ hô hấp, tim mạch và nguy cơ lệ thuộc nicotine. Điều này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng nhằm xây dựng môi trường sống lành mạnh cho người trẻ.

Bác sĩ Trần Khánh Thu mong muốn tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, chủ động lan tỏa lối sống văn minh, lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động truyền thông, vận động cộng đồng cùng thực hiện môi trường không khói thuốc.

Đoàn viên, thanh niên giao lưu với nghệ sĩ trẻ tại chương trình. Ảnh: Mai Tùng

Các bạn trẻ đạp xe hưởng ứng chương trình.

Tại chương trình, nhiều hoạt động sôi nổi dành cho đoàn viên, thanh niên đã được tổ chức, nổi bật là giao lưu với nghệ sĩ trẻ, tuyên truyền về Nghị quyết 173/2024/QH15 và các kiến thức liên quan tới tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.