Các đồng chí Bùi Quang Huy, Anton Demidov và đại diện Trung ương Đoàn, Đội cận vệ trẻ Đảng nước Nga Thống nhất tại lễ ký kết. (Ảnh: HẢI LÂM)

Phát biểu ý kiến tại buổi hội đàm, đồng chí Bùi Quang Huy đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Đội Cận vệ trẻ Đảng nước Nga Thống nhất, đồng thời bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí Anton Demidov kể từ cuộc gặp năm 2024.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay luôn nồng ấm, tin cậy, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, bền bỉ vượt qua những thử thách của thời gian và biến động của lịch sử; tin tưởng nhân dân Liên bang Nga sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, vì cuộc sống hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu ý kiến tại hội đàm. (Ảnh: HẢI LÂM)

Trong không khí ấm cúng, thân mật, đồng chí Bùi Quang Huy đã điểm lại những hoạt động góp phần củng cố, phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9 vừa qua và việc hai bên thông qua Tuyên bố chung về củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn mới.

Đối với lĩnh vực thanh niên, thời gian qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất cùng các cơ quan, tổ chức thanh niên hai nước đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ Việt Nam-Liên bang Nga.

Tuy nhiên, để quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức tương xứng hơn với tiềm năng và quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Liên bang Nga, hai tổ chức cần tăng cường phối hợp, cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành những chương trình thường xuyên, thiết thực, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của thế hệ trẻ hai nước.

Về phần mình, đồng chí Anton Demidov bày tỏ vui mừng trước những nỗ lực hợp tác giữa hai tổ chức thanh niên, đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, nổi bật là việc ký kết thỏa thuận hợp tác lần này.

Đồng chí Anton Demidov và một số thành viên Đoàn đại biểu Đội Cận vệ trẻ Đảng nước Nga Thống nhất. (Ảnh: HẢI LÂM)

Nhấn mạnh việc ký kết là một khởi đầu với nhiều kỳ vọng tích cực trên nhiều lĩnh vực, đồng chí Anton Demidov tin tưởng hai bên sẽ đạt được những kết quả thực chất cũng như những thành công mới mẻ, tạo nền tảng mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa các thành phố, địa phương của hai nước.

Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Cận vệ trẻ Đảng nước Nga Thống nhất đã ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm tạo khuôn khổ để thúc đẩy giao lưu thanh niên, chia sẻ kinh nghiệm về chính sách và công tác thanh niên, đào tạo cán bộ trẻ; tăng cường kết nối các cơ sở giáo dục, hợp tác nghiên cứu khoa học và phổ biến ngôn ngữ của nhau. Hai bên chú trọng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời đẩy mạnh giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tình nguyện, giáo dục lòng yêu nước và phối hợp tại các diễn đàn đa phương.