Thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào chung tay vun đắp tình hữu nghị, hợp tác​

Sự kiện là dịp để tuổi trẻ các quốc gia gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác giữa các thế hệ trẻ.

Đồng chí U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Liên hoan. Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, Liên hoan là sự kiện có ý nghĩa chính trị, đối ngoại và giao lưu nhân dân sâu sắc, đang dần trở thành hoạt động truyền thống. Trong suốt chiều dài lịch sử, nhân dân Việt Nam, Campuchia và Lào luôn kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tình đoàn kết đặc biệt ấy là tài sản tinh thần vô giá, được các thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa, gìn giữ và phát huy.

Đại diện thanh niên nước bạn Lào tham gia Liên hoan. Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN

Trong bối cảnh mới, thanh niên không chỉ là lực lượng kế tục truyền thống mà còn đóng vai trò quan trọng trong định hình tương lai quan hệ giữa ba quốc gia. Ông U Huấn mong muốn tuổi trẻ Việt Nam, Campuchia và Lào tiếp tục vun đắp tình hữu nghị bằng tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến; trở thành những nhịp cầu kết nối, sứ giả hòa bình, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa mỗi dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Đại diện đoàn thanh niên Campuchia phát biểu. Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN

Ông Hour Chhunkry, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia phát biểu nhấn mạnh, Liên hoan không chỉ là dịp giao lưu văn hóa, nghệ thuật mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tình anh em và sự hợp tác chặt chẽ giữa ba nước mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ tiếp nối, vun đắp di sản hữu nghị mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng, góp phần đưa quan hệ giữa ba quốc gia ngày càng phát triển.

Quang cảnh Tọa đàm.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã tham gia tọa đàm "Thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào: Chung tay xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững"; tập trung trao đổi về những cách làm thiết thực nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố tình đoàn kết và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương biên giới ba nước.

Từ thực tiễn giao lưu nhân dân, chị Nguyễn Thị Bé Huyền, Bí thư Đoàn xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, các hoạt động giao lưu thanh niên, trao đổi học sinh, sinh viên, tình nguyện quốc tế và hỗ trợ cộng đồng đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân ba nước. Để phát huy hiệu quả hơn nữa, cần mở rộng các chương trình giao lưu đến thanh niên vùng biên giới, chú trọng giáo dục truyền thống hữu nghị, khuyến khích học ngôn ngữ của nhau và ứng dụng công nghệ số trong kết nối tuổi trẻ. Qua đó, mỗi đoàn viên, thanh niên trở thành cầu nối vun đắp tình hữu nghị, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đại biểu tham gia trình bày tham luận tại Tọa đàm.

Ở lĩnh vực phát triển kinh tế, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Rơ Mah H’ Dịu nhận định, khởi nghiệp gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là hướng đi thiết thực giúp thanh niên vùng biên phát triển sinh kế bền vững. Tổ chức Đoàn cần hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn, kiến thức, kỹ thuật và kết nối các nguồn lực; đồng thời tạo điều kiện để tuổi trẻ ba nước giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác phát triển kinh tế.

Đại diện thanh niên Lào đề xuất phát huy vai trò của lực lượng thanh niên tình nguyện trong chăm lo đời sống người dân, phát triển cộng đồng khu vực biên giới. Các chương trình phối hợp giữa ba nước cần tập trung xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nhóm yếu thế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng, chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Cùng với đó, cần đẩy mạnh đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn và mở rộng thị trường, tạo việc làm, phát triển sinh kế ngay tại địa phương. Đại diện thanh niên Lào kiến nghị, nên nghiên cứu thành lập quỹ thanh niên tình nguyện Việt Nam - Lào - Campuchia nhằm huy động nguồn lực, thúc đẩy các hoạt động hợp tác vì sự phát triển bền vững của khu vực biên giới.

Đại biểu tham gia trình bày tham luận tại Tọa đàm.

Trong khuôn khổ Liên hoan, thanh niên ba nước sẽ tham gia nhiều hoạt động thiết thực như tham quan, tìm hiểu các công trình kinh tế trọng điểm, mô hình sản xuất tiêu biểu của địa phương; hành trình về nguồn tại các địa chỉ đỏ giàu truyền thống lịch sử; trồng cây hữu nghị; giao lưu văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm thiên nhiên Quảng Ngãi và hành trình đến Cột mốc ba biên Việt Nam - Lào - Campuchia.