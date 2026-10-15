Thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tiên phong, là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chương trình đối thoại có chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm” do Bộ Nội Vụ, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng lẵng hoa tươi thắm và quà lưu niệm chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; tặng quà động viên 20 thanh niên tiêu biểu tham dự Chương trình.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới dự Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chủ đề của Chương trình đối thoại tập trung các vấn đề chính: nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo và vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã trả lời cụ thể nhiều câu hỏi của các Đoàn viên thanh niên nêu ra tại Chương trình.

Phát biểu ý kiến tại Chương trình, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm tốt vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam để cùng quyết tâm phấn đấu, nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc và tình cảm đặc biệt đối với thanh niên; có nhiều chủ trương, chính sách để phát triển thanh niên; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định: “Đảng, Nhà nước luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong nhiều vấn đề lớn của đất nước; xem thanh niên là nhân tố chủ chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của đất nước; coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn của dân tộc” .

Thủ tướng Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thời gian qua, tuổi trẻ Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, rất quan trọng và toàn diện; khẳng định vai trò tiên phong, xung kích, nòng cốt của thanh niên trong xã hội, cũng là minh chứng cho sức sáng tạo, nhiệt huyết và tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích rất đỗi tự hào mà thanh niên Việt Nam đã đạt trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sự phát triển của thanh niên Việt Nam vẫn còn gặp một số tồn tại, khó khăn, hạn chế mà Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các đoàn viên thanh niên phải thẳng thắn nhìn nhận, nghiêm túc đánh giá và có giải pháp khắc phục.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại Chương trình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đang mạnh mẽ đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh toàn cầu biến động mạnh, yêu cầu thu hẹp khoảng cách công nghệ so với các quốc gia tiên tiến cùng sự biến động không ngừng của thị trường lao động đang đặt ra sự cần thiết xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy đột phá, kỹ năng toàn diện và khả năng thích ứng linh hoạt.

Quang cảnh Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trong bối cảnh đó, thế hệ trẻ Việt Nam cần xác định rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình, tiên phong trong đổi mới tư duy, không ngừng tăng cường trau dồi tri thức và rèn luyện bản lĩnh để chủ động ứng phó tình hình, biến nguy thành cơ, biến thách thức thành động lực bứt phá; tiếp tục là lực lượng xung kích hàng đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng lẵng hoa tươi thắm và quà lưu niệm chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, vấn đề thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn hiện nay có nghĩa là phải nỗ lực tăng trưởng cao, bền vững. Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhiều hơn trên cơ sở nền tảng dữ liệu, AI để tăng cường năng lực sản xuất, tiết kiệm chi phí. Khoa học công nghệ phải là động lực, nền tảng phát triển đất nước. Khoa học công nghệ, dữ liệu lớn, AI sẽ làm phát sinh những ngành kinh tế mới để phát triển cao trong thời gian tới. Điều đó đòi hỏi thanh niên phải tham gia giải những bài toán lớn đặt ra cho đất nước trên các lĩnh vực, nhất là phải phát triển các công nghệ chiến lược; phải gắn hợp tác “3 nhà”. Điều này đòi hỏi trách nhiệm rất lớn của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Các đoàn viên thanh niên tham dự Chương trình đối thoại. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Những câu hỏi đặt ra tại cuộc đối thoại này thể hiện tư duy, khát vọng cống hiến rất lớn của thanh niên. Trên tinh thần đó, Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Lồng ghép rõ ràng các chỉ tiêu về phát triển thanh niên khi xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, hằng năm. Thanh niên phải đóng góp ý kiến vào quá trình này để hoạch định chủ trương, chính sách của Chính phủ. Cần có chính sách mạnh mẽ hơn trong việc bố trí cán bộ trẻ có năng lực đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp trong hệ thống chính trị.

Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2030; Kết luận số 62-KL/TW ngày 29/6/2026 của Ban Bí thư về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và Thông báo số 123-KL/TW ngày 16/7/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cả hệ thống chính trị luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành và đặt trọn niềm tin vào thanh niên. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nâng cao mạnh mẽ hơn nữa chất lượng công tác theo dõi, dự báo nhu cầu nhân lực và thị trường lao động; tăng cường kết nối cung-cầu lao động, nhất là các ngành, nghề mới và các lĩnh vực có nhu cầu lao động, nhân lực lớn; phối hợp với Trung ương đoàn để phát triển các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối tuyển dụng trên nền tảng số. Rà soát cơ chế, chính sách hiện hành về giải quyết việc làm và phát triển năng lực nghề nghiệp cho thanh niên để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Chương trình đối thoại. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026-2035, danh mục các công nghệ, sản phẩm chiến lược. Thúc đẩy đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu gắn với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và xã hội, có cơ chế tạo điều kiện để các nhà khoa học, kỹ sư trẻ có năng lực được thử sức, đề xuất, tham gia, chủ trì và trưởng thành qua nhiệm vụ thực tiễn theo các cơ chế hỗ trợ mà Chính phủ đã có quy định. Tham gia đăng ký một số danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược; góp phần giải bài toán lớn cho các bộ, ngành, địa phương.

Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong các lĩnh vực mới như: AI, hàng không vũ trụ, năng lượng nguyên tử ...; nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED), Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) và các chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo hướng tới mục tiêu hỗ trợ, bồi dưỡng các nhà khoa học trẻ, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, cơ quan, địa phương thúc đẩy liên kết 3 Nhà: Nhà nước – Viện, trường – Doanh nghiệp nhằm tăng cường hợp tác, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm. Tập hợp các kiến nghị của các doanh nghiệp trẻ trên các lĩnh vực khác nhau, đề xuất các bộ, ngành tổng hợp báo cáo Chính phủ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giảm mạnh chi phí thành lập và vận hành doanh nghiệp, tạo thuận lợi để doanh nghiệp trẻ, dự án khởi nghiệp tiếp cận vốn và các chương trình hỗ trợ.

Trung ương Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên triển khai hiệu quả Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ hai, trong đó quan tâm đối tượng doanh nghiệp do thanh niên làm chủ; bảo đảm cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục-đào tạo, trong đó chú trọng phát triển năng lực tư duy, đổi mới sáng tạo, thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số và năng lực sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm; chuẩn bị cho người học khả năng thích ứng các nghề nghiệp mới và sự thay đổi nhanh của thị trường lao động. Tăng cường hướng nghiệp, phân luồng và gắn kết cơ sở giáo dục với doanh nghiệp, thị trường lao động; thúc đẩy đào tạo theo nhu cầu xã hội, thực học-thực nghiệp; tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và giải quyết các bài toán thực tiễn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, đề xuất tháo gỡ các khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn để mở rộng cơ hội cho thanh niên khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh tại nông thôn, làm giàu trên chính quê hương mình. Các địa phương cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ tham gia các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh đào tạo nâng cao chất lượng lao động ngành nông nghiệp; chú trọng hỗ trợ và tạo cơ hội cho người học (nhất là thanh niên) được thực hiện, áp dụng kiến thức vào sản xuất, kinh doanh.

Bộ Công thương thực hiện các chương trình đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp do thanh niên làm chủ về chiến lược vươn ra thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ; tăng cường phổ biến pháp luật, hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp trẻ về tiêu chuẩn, quy định, xu hướng thị trường trong nước và quốc tế. Tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung-cầu, phát triển thương mại điện tử; trong đó quan tâm các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản phẩm OCOP và sản phẩm của các doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Phát huy vai trò của hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước đôn đốc các ngân hàng thương mại triển khai chương trình của Chính phủ cho người trẻ vay mua, thuê nhà ở xã hội dài hạn với lãi suất phù hợp; có giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã do thanh niên làm chủ tiếp cận tín dụng…

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: xây dựng môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm; chủ động lựa chọn các vấn đề phát triển của địa phương để đặt hàng thanh niên, trí thức trẻ, doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết; tăng cường hỗ trợ thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận đào tạo nghề, việc làm, vốn, công nghệ và thị trường; nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo sinh kế và việc làm bền vững tại địa phương. Chính phủ chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện các doanh nghiệp trẻ tham gia các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy mạnh mẽ vai trò đại diện, đồng hành với thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; chủ động phối hợp, đề xuất với Chính phủ, VCCI xử lý các kiến nghị; kết nối thanh niên với các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở đào tạo và thị trường; hỗ trợ hình thành mạng lưới thanh niên đổi mới sáng tạo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ và thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức các phong trào, chương trình để đoàn kết, tập hợp, khuyến khích thanh niên tiên phong trong học tập, khởi nghiệp, làm chủ khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng nhấn mạnh, thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, là những người quyết định vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cả hệ thống chính trị luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành và đặt trọn niềm tin vào thanh niên; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hiện thực hóa những khát vọng và ước mơ của mình; mong muốn thanh niên Việt Nam không ngừng phát huy tinh thần tiên phong, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.