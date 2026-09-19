Thanh niên và bài toán việc làm trong thị trường lao động biến động

Trước những thay đổi nhanh chóng của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và biến đổi khí hậu, thanh niên Việt Nam đang đối mặt với không ít thách thức về việc làm. Vấn đề không chỉ là có việc làm hay không, mà còn là chất lượng việc làm và cơ hội phát triển bền vững.

PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu khai mạc Tọa đàm. Ảnh: Học viện BC&TT

Phát biểu khai mạc tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề “Việc làm thanh niên và xu hướng thị trường lao động: Dữ liệu, bằng chứng và truyền thông”, PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh vai trò quan trọng của truyền thông trong việc giúp công chúng, đặc biệt là sinh viên báo chí và cán bộ truyền thông, hiểu rõ hơn những cơ hội và thách thức trên thị trường lao động.

Tại tọa đàm, các diễn giả đã đề cập đến thực trạng việc làm của thanh niên từ nhiều góc độ, không chỉ dựa vào tỉ lệ thất nghiệp. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên 15-24 tuổi tại Việt Nam quý II-2026 là 8,67%, cao gần gấp 4 lần tỉ lệ thất nghiệp chung trong độ tuổi lao động.

Đáng chú ý, ngay cả trong nhóm thanh niên đang có việc làm, chất lượng việc làm vẫn là vấn đề đáng quan tâm khi năm 2024 có tới 57,5% việc làm của thanh niên là việc làm phi chính thức, trong khi chỉ 41,4% thanh niên tham gia bảo hiểm xã hội.

Điều này cho thấy nhiều lao động trẻ vẫn đang làm việc trong những công việc thiếu sự bảo vệ cần thiết, ít cơ hội nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp, đồng thời dễ bị tác động hơn trước những biến động của nền kinh tế.

Bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế ILO Việt Nam phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: Học viện BC&TT

Cũng tại buổi tọa đàm, bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách thức làm việc cũng như những kỹ năng mà người lao động cần có. Biến đổi khí hậu đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, tạo ra những cơ hội việc làm mới nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới về kỹ năng.

Bên cạnh đó, những thay đổi về nhân khẩu học và sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu cũng đang tác động mạnh mẽ đến nhu cầu lao động và cơ hội việc làm. Trong bối cảnh đó, thanh niên thường là nhóm chịu ảnh hưởng rõ nét nhất từ những biến động của thị trường lao động.

Các đại biểu cũng thảo luận về khái niệm thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo (NEET), một chỉ số phản ánh những khó khăn mà thanh niên gặp phải trong quá trình chuyển tiếp từ học tập sang thị trường lao động.

Quang cảnh Tọa đàm. Ảnh: Học viện BC&TT

Theo Cục Thống kê, ước tính có 1,4 triệu thanh niên tại Việt Nam thuộc nhóm NEET trong quý II-2026. Trên toàn cầu, con số này lên tới khoảng 257 triệu người, tương đương 20% dân số thanh niên thế giới, trong đó hơn 2/3 là phụ nữ trẻ, theo báo cáo Xu hướng Việc làm Thanh niên Toàn cầu 2026 của ILO.

Như vậy, thách thức không chỉ nằm ở việc thanh niên có tìm được việc làm hay không. Điều quan trọng hơn là liệu họ có thể tiếp cận được việc làm năng suất và việc làm thỏa đáng, có cơ hội phát triển kỹ năng và xây dựng sự nghiệp bền vững hay không. Đây cũng là nhiệm vụ đặt ra cho các cơ quan quản lý, tổ chức giáo dục và truyền thông trong việc đồng hành cùng thanh niên trước những biến động không ngừng của thị trường lao động.