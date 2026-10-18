Thanh niên trẻ vùng cao và hành trình truyền cảm hứng

Đỗ Việt Khoa (19 tuổi) bước vào giảng đường với tinh thần tự học và khát vọng cống hiến.

Kiên định với lựa chọn của bản thân

Sinh ra trong gia đình còn nhiều khó khăn, mình sớm được bố mẹ dạy về tinh thần tự lập, ý thức học tập và lòng biết ơn. Dù điều kiện kinh tế hạn chế, bố mẹ luôn khuyến khích mình chủ động tìm hiểu, trải nghiệm và rút ra bài học từ cuộc sống.

Nếu chọn ba từ để nói về những phẩm chất bản thân đang cố gắng rèn luyện, mình chọn ba chữ K: kiên trì, kỷ luật và kiên định. Đây cũng là điều giúp mình có thêm động lực trước những khó khăn.

Việt Khoa (ngoài cùng, bên phải) là MC sự kiện chào tân khoá 68, Khoa du lịch và khách sạn, ĐH Kinh tế Quốc dân.

Mình lựa chọn Digital Marketing bởi yêu thích khám phá, quan sát và tìm hiểu cách con người kết nối trong xã hội. Với mình, ngành học này có sự giao thoa giữa truyền thông, báo chí, tổ chức sự kiện và tư duy kinh tế. Dù từng nghe những băn khoăn về sự cạnh tranh và cơ hội việc làm, mình vẫn tin rằng việc chủ động học hỏi, tích lũy kiến thức và kỹ năng sẽ giúp bản thân từng bước tìm được hướng đi phù hợp.

Học hỏi từ giảng đường và những trải nghiệm thực tế

Từ những năm THPT, mình đã tích cực tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, hoạt động câu lạc bộ và phong trào học sinh. Mình từng đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng Anh, trưởng ban tư vấn tâm lý học đường và chủ nhiệm mạng lưới cựu học sinh trường THPT Vị Xuyên.

Việt Khoa đạt Á Quân Thanh niên thanh lịch của huyện Vị Xuyên khi mới 17 tuổi.

“MC đến với mình như một mối lương duyên, và mình không thể tin được vì “mối duyên” ấy mình đã làm được rất nhiều điều mà trước đây bản thân luôn cho là không thể” Khoa chia sẻ.

Mình từng lọt Top 24 cuộc thi tìm kiếm cặp đôi dẫn chương trình Hi MC, Top 12 cuộc thi MC On The Mic tại Đại học Bách khoa Hà Nội; tham gia dẫn chương trình Xuân gắn kết Tết yêu thương của Trung ương Đoàn, chương trình chào tân khóa 68 của Khoa Du lịch và Khách sạn, ĐH Kinh tế Quốc dân, dẫn chương trình song ngữ Anh – Việt. Trước đó, mình cũng đạt danh hiệu Á quân Thanh niên thanh lịch huyện Vị Xuyên.

Bên cạnh việc duy trì kết quả học tập với GPA 3,78/4,0, mình chủ động tìm kiếm cơ hội trải nghiệm công việc. Ngay từ năm nhất, mình thực tập tại một công ty truyền thông đa phương tiện, sau đó thử sức với vai trò trưởng nhóm marketing cho chuỗi nhà hàng, gia sư tiếng Anh và huấn luyện viên kỹ năng mềm cho trẻ. Hiện tại, mình mình đang là cộng tác viên Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

Cộng tác viên Ban Thời sự Đài truyền hình Việt Nam.

Mỗi môi trường mang đến những bài học khác nhau, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc và quản lý thời gian. Mình tập phân chia thời gian hợp lý, hạn chế ôm đồm nhiều việc cùng lúc để bảo đảm việc học và những nhiệm vụ đã nhận.

Những chuyến xe Trao trở về vùng cao

Lớn lên tại Vị Xuyên, mình vô cùng thấu hiểu những khó khăn trong cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là trẻ em vùng cao. Từ nhỏ, mình đã mong có thể làm điều gì đó thiết thực để giúp đỡ những hoàn cảnh còn thiếu thốn tại quê hương.

Khi có thêm nguồn lực và những người bạn đồng hành cùng chung chí hướng, mình quyết định sáng lập dự án thiện nguyện Trao, sau này phát triển thành quỹ thiện nguyện hướng đến trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Sau hơn một năm hoạt động, Trao đã thực hiện năm hành trình gồm: "Trao Xuân yêu thương", "Hè trao hy vọng", "Tết trao gắn kết", "Trao gửi nắng Hạ" và gần đây nhất là "Thu trao thân thương". Những chuyến xe định kỳ mỗi quý trở về vùng biên cương Tuyên Quang, mang theo những phần quà được chuẩn bị chu đáo.

Ngoài hoạt động tại vùng cao, vào sáng thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, mình tham gia nấu cháo tại chùa Đình Quán, sau đó mang đến Bệnh viện E để chia sẻ với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mình cũng tham gia các chương trình tình nguyện của câu lạc bộ tại trường và những chuyến thăm hỏi, trao quà tại các địa phương còn nhiều gian khó.

Trưởng thành từ những bước đi nhỏ

Qua quá trình học tập, làm việc và tham gia hoạt động cộng đồng, mình nhận ra rằng mỗi mục tiêu đều cần có kế hoạch rõ ràng, phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế. Không phải mọi việc đều thuận lợi, nhưng thành công hay thất bại đều mang đến những bài học để bản thân nhìn lại và điều chỉnh.

Thay vì đặt ra những mục tiêu quá lớn, mình lựa chọn bắt đầu từ những việc nhỏ, cố gắng hoàn thành từng ngày. Mình tin rằng sự tiến bộ được tạo nên từ quá trình học hỏi và tích lũy bền bỉ.

Phía trước vẫn còn nhiều điều cần học và trải nghiệm, mình sẽ luôn phấn đấu hoàn thiện kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng và cố gắng đóng góp thật nhiều giá trị cho cộng đồng. Điều mình luôn tự nhắc bản thân và muốn gửi đến các bạn trẻ là: Đừng đợi giỏi mới làm, phải làm mới giỏi.

(Ảnh: NVCC)