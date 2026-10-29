Thanh niên trẻ đổi mới tư duy làm nông nghiệp

Phan Tiến Thành thuyết phục gia đình để ứng dụng công nghệ vào sản xuất

Thay đổi cách canh tác

Ở xã vùng xa Đam Rông 3, nhiều thanh niên lựa chọn ở lại quê nhà, gắn bó với ruộng vườn để phát triển kinh tế. Với Phan Tiến Thành (SN 2006), ký ức về vườn cà phê và hình ảnh bố mẹ lam lũ trên triền đồi đã thôi thúc em trở về, phụ giúp gia đình. Những chuyến theo bố lên rẫy từ thuở nhỏ cũng dần vun đắp trong Thành tình yêu với nông nghiệp.

Sau một năm học đại học, Thành vẫn luôn trăn trở về quê nhà. Em quyết định dừng việc học để ở lại, vừa phụ giúp gia đình chăm sóc vườn cà phê, sầu riêng, vừa chủ động tìm hiểu kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để tìm hướng phát triển sản xuất.

Lựa chọn ấy ban đầu chưa nhận được sự đồng tình của bố mẹ. Với gia đình, làm nông vốn là công việc đã gắn bó nhiều năm, trong khi Thành còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế. Hơn nữa, những cách làm em đề xuất có nhiều điểm khác với tập quán canh tác trước đây.

Hiểu rằng muốn thay đổi cần có kiến thức và cơ sở thực tiễn, Thành bắt đầu tìm hiểu kỹ thuật canh tác, quan sát những vườn cà phê được chăm sóc theo phương pháp khác biệt, đồng thời tham khảo kinh nghiệm từ các nhà vườn và chuyên gia qua nhiều kênh thông tin.

Thành cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm với các đoàn viên trong thôn

Một trong những điều Thành muốn thay đổi là cách quản lý cỏ trong vườn. Nếu bố quen với việc phát cỏ để giữ vườn sạch sẽ, Thành lại muốn giữ lại cỏ ở mức độ phù hợp, thay vì phát bỏ hoàn toàn.

Để thuyết phục bố, em đưa ra những dẫn chứng cụ thể, cùng bố đến tham quan các vườn cà phê áp dụng phương pháp này. Từ thực tế quan sát, Thành phân tích những lợi ích có thể đạt được, đồng thời tìm hiểu thêm để lựa chọn cách chăm sóc phù hợp với điều kiện của gia đình.

“Có những điều mình đưa ra nhưng bố mẹ chưa đồng ý ngay, có lẽ vì mình còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Em cứ cố gắng phân tích, đưa ra dẫn chứng và tham khảo ý kiến chuyên gia để thuyết phục bố mẹ. Quan trọng là phải tìm được phương án tốt nhất cho vườn nhà mình”, Thành chia sẻ.

Vườn cà phê để cỏ cho năng suất cao hơn

Hướng đến nông nghiệp bền vững

Với Thành, người thầy đầu tiên trong nghề nông chính là bố. Qua những lần theo chân bố lên rẫy, em học cách nhận biết cây trồng, chăm sóc vườn và hiểu hơn về công việc nhà nông. Trên nền tảng kinh nghiệm ấy, Thành tiếp tục tìm kiếm kiến thức mới qua mạng xã hội và các nguồn tham khảo khác.

“Em nghĩ những điều người khác làm được thì mình cũng có thể học hỏi. Mình phải thử mới biết cách nào phù hợp với vườn nhà mình”, Thành chia sẻ.

Thành được đánh giá là thanh niên trẻ có tư duy đổi mới trong sản xuất nông nghiệp

Tinh thần chủ động tìm tòi cũng được em áp dụng trong việc thu hái cà phê. Trong vụ vừa qua, thay vì thu hoạch cả vườn cùng lúc như trước đây, gia đình Thành chia thành 3 đợt, chú trọng lựa chọn những trái chín. Cách làm này thể hiện sự thay đổi trong tư duy sản xuất, hướng đến nâng cao chất lượng nông sản.

Theo Thành, muốn phát triển nông nghiệp lâu dài thì cần hướng đến sản xuất sạch, không chỉ chú trọng sản lượng. Từ những vườn cà phê gắn bó với tuổi thơ, em mong muốn từng bước tạo ra sản phẩm mang dấu ấn riêng của gia đình, tiến tới xây dựng nhãn hiệu cà phê của địa phương.

Bên cạnh cà phê và sầu riêng, Thành còn cùng gia đình phát triển vườn ươm, lò sấy, tìm kiếm thêm hướng đa dạng hóa kinh tế. Với em, gắn bó với nghề nông không có nghĩa là chỉ làm theo những cách đã quen thuộc. Điều quan trọng là biết kế thừa kinh nghiệm, chủ động học hỏi và lựa chọn phương pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, Thành còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn tại địa phương. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc vườn cà phê, thường xuyên trao đổi với thanh niên trong thôn về các kỹ thuật canh tác.

Anh Trần Ngọc Quân, Bí thư Đoàn xã Đam Rông 3 nhận xét Thành là thanh niên chăm chỉ, chịu khó tìm tòi và mạnh dạn áp dụng kiến thức mới vào sản xuất. Dù còn trẻ, Thành đã quan tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật, tìm hướng đa dạng hóa kinh tế gia đình.

Theo anh Quân, với một địa phương thuần nông như Đam Rông 3, những thanh niên lựa chọn gắn bó với quê hương, chủ động đổi mới cách làm kinh tế và tích cực tham gia hoạt động phong trào sẽ góp phần tạo động lực để các bạn trẻ khác học hỏi.

Còn đối với chàng trai trẻ Phan Tiến Thành, hành trình làm nông vẫn còn nhiều điều phải học bởi em vẫn đang trên hành trình tìm hướng đi riêng trên chính mảnh đất quê hương. Ước mong về một sản phẩm cà phê sạch mang dấu ấn địa phương cũng là động lực để em tiếp tục thử nghiệm, hoàn thiện cách làm và theo đuổi con đường đã chọn.