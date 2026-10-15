Thanh niên trao niềm tin, lan tỏa những điều tử tế

Từ quê hương, bắt đầu hành trình cống hiến

Phạm Lê Tú (năm thứ năm, ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, khoa Điện, trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng) đến với công tác Đoàn - Hội từ những năm học THCS, THPT. Phong trào thanh niên tại địa phương giúp Tú trưởng thành và hiểu hơn về trách nhiệm của người trẻ với cộng đồng. Trong những hoạt động đã tham gia, với Tú, những lần góp sức ngay tại phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, hỗ trợ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 hay khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2024 và 2025 tại chợ Thanh Vinh cùng một số địa bàn thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ), mỗi trải nghiệm đều tiếp thêm động lực để Tú sống trách nhiệm và sẵn sàng hành động vì cộng đồng.

Phạm Lê Tú (trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng) là Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Liên Chiểu,TP. Đà Nẵng.

Với Tú, đôi khi người cần giúp đỡ chính là những cô, bác, hàng xóm đã gắn bó lâu năm với nơi mình sinh sống: “Chúng ta luôn mong muốn được đi thật xa để làm những điều có ý nghĩa, nhưng lại quên mất rằng ngay trên chính quê hương mình cũng có rất nhiều người cần được sẻ chia”. Tú nhận ra, cống hiến không nhất thiết phải bắt đầu bằng điều lớn lao mà chỉ là có mặt đúng lúc, sẵn sàng chung tay khi cộng đồng cần.

Lê Tú được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh, năm 2026.

Qua quá trình hoạt động Đoàn - Hội, Tú nhận ra rằng, bên cạnh những phần việc cụ thể, việc tiếp thêm niềm tin cho người trẻ cũng có ý nghĩa quan trọng. Tú từng gặp những bạn mới tham gia phong trào, có nhiệt huyết nhưng còn bỡ ngỡ, chưa tự tin đảm nhận nhiệm vụ. Hình ảnh ấy khiến Tú nhớ đến chính mình những ngày đầu, khi cũng từng nghi ngờ năng lực và may mắn nhận được sự tin tưởng, động viên từ các anh chị đi trước. Vì vậy, khi đồng hành với những bạn trẻ khác, Tú cố gắng trao lại điều mình từng nhận được: Cơ hội thử sức và sự khích lệ để họ dám bước tiếp. Theo thời gian, có những bạn mạnh dạn nhận nhiệm vụ mới, trưởng thành và làm được những điều trước đây chính họ cũng chưa nghĩ tới. Với Tú, giá trị lớn nhất không nằm ở lời cảm ơn, mà ở việc người trẻ dám tin vào bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn và chủ động đóng góp. “Mình tin rằng, tuổi trẻ đẹp nhất không chỉ bởi những ước mơ, hoài bão mà còn bởi tinh thần dám hành động, dám cống hiến và sống có trách nhiệm”, Tú chia sẻ.

Với quá trình phấn đấu, thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ, Phạm Lê Tú được các cấp ghi nhận với nhiều thành tích.

Dự kiến tháng 12, Tú sẽ bắt đầu tham gia học tập, nghiên cứu tại Đài Loan (Trung Quốc). Đây không chỉ là dấu mốc mới trên hành trình học tập và phát triển chuyên môn, mà còn là cơ hội để Tú tích lũy thêm tri thức, mở rộng trải nghiệm và nuôi dưỡng khát vọng được đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng sinh viên Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. “Đi xa không có nghĩa là rời xa những giá trị mình từng theo đuổi, mà chính là cơ hội để trở về với nhiều tri thức, nhiều trải nghiệm và khả năng đóng góp nhiều hơn cho quê hương, cho cộng đồng và cho những người trẻ đang tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình”, Tú bày tỏ.

Bền bỉ vun đắp những giá trị từ cơ sở

Cũng chọn cách cống hiến bằng những việc làm cụ thể, với Hà Thị Bảo Hà (sinh năm 1995) - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Bình Điền, TP. Huế, công tác Hội là cơ hội để gần gũi, lắng nghe và đồng hành cùng thanh niên, người dân địa phương. Hà dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động chăm lo thiếu nhi, hỗ trợ gia đình khó khăn, xây dựng công trình thanh niên, bảo vệ môi trường và tạo điều kiện để thanh niên phát triển kinh tế.

Hà Thị Bảo Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Bình Điền, TP. Huế.

Từ xây dựng khu vui chơi cho trẻ em, trồng cây xanh, chỉnh trang cảnh quan, thực hiện các tuyến đường hoa đến kết nối nguồn lực hỗ trợ sinh kế, các hoạt động đều hướng đến nhu cầu thiết thực của người dân. Với Hà, ý nghĩa của mỗi chương trình còn nằm ở tinh thần đoàn kết và sự chung tay của đoàn viên, hội viên cùng cộng đồng. Hà đặc biệt chú trọng đến những hoạt động dành cho thiếu nhi. Một phần quà có thể không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng sự quan tâm; một không gian vui chơi mới có thể mang đến cho các em thêm niềm vui và những kỷ niệm đẹp.

“Đối với mình, những thay đổi tích cực không nhất thiết phải được đo bằng những con số lớn. Đôi khi, chỉ cần một em nhỏ có thêm niềm vui, một gia đình cảm nhận được sự quan tâm, hay một bạn thanh niên có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, đó đã là lý do rất đáng quý để mình tiếp tục cố gắng”, Hà chia sẻ.

Tổ chức sinh hoạt Hè cho các em thiếu nhi thôn Hồng Tiến 1, xã Bình Điền, TP. Huế

Công tác thanh niên ở cơ sở cũng có những khó khăn riêng. Việc tập hợp lực lượng, huy động nguồn lực, hay hiện thực hóa những ý tưởng tâm huyết không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có chương trình chưa đạt kết quả như mong muốn, buộc Hà phải nhìn lại hạn chế, rút kinh nghiệm và điều chỉnh cách tổ chức.

Bảo Hà (giữa) tham gia hỗ trợ đồng hành cùng Thanh niên khởi nghiệp.

Sự đồng hành của tập thể và tinh thần nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên là động lực để Hà bền bỉ với công việc. Thời gian tới, Hà mong muốn tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò của thanh niên trong an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Được trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026, Tú và Hà xem đây là động lực để tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Với Tú, đó còn là lời nhắc về trách nhiệm trao niềm tin, tạo cơ hội để những người trẻ khác mạnh dạn thử sức. Với Hà, giải thưởng là sự ghi nhận đối với nỗ lực chung của tập thể cán bộ, hội viên và thanh niên đã đồng hành trong các hoạt động tại địa phương.

Nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), cả hai cùng gửi gắm thông điệp: Người trẻ không cần chờ đến khi thật giỏi, thật thành công, hay có đầy đủ điều kiện mới bắt đầu cống hiến. Mỗi người đều có thể khởi đầu từ những việc gần gũi nhất như: Giúp đỡ gia đình, quan tâm đến người gặp khó khăn, tham gia tình nguyện, hay hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh: NVCC