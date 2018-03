Thanh niên trao nhầm lòng tốt cho 2 đối tượng dàn cảnh cướp giật và cái kết

Nhiệt tình chỉ dẫn cho hai thanh niên đi lạc đường nhưng chàng trai trẻ không ngờ lòng tốt của mình trao nhầm cho 2 đối tượng cướp.

Đối tượng Lê Quốc Khánh bị cảnh sát khống chế

Chiều 24.3 Công an phường Tam Phú (quận Thủ Đức, TP.HCM) đang hoàn thành hồ sơ bàn giao nghi can Lê Quốc Khanh (39 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) cùng tang vật cho Đội CSHS Công an quận tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, anh Hưng (24 tuổi, quê Khánh Hòa, tên nạn nhân đã thay đổi) ngồi trên xe máy hiệu Winner đậu ven đường Cây Keo (phường Tam Phú, quận Thủ Đức) thì có hai thanh niên đi xe máy trờ tới nhờ anh Hưng chỉ hướng lưu thông vì đi lạc đường.

Đối tượng ngồi trên xe máy hỏi lòng vòng hướng đi nên anh Hưng xuống xe nhiệt tình chỉ dẫn trong khi chìa khóa vẫn còn cắm trên xe.

Lợi dụng lúc anh Hưng mất cảnh giác, đối tượng còn lại đã leo lên xe máy của anh Hưng nổ máy bỏ chạy. Lúc này, thanh niên hỏi đường cũng tăng ga tẩu thoát.

Xe máy Winner của nạn nhân

Sự việc sau đó được anh Hưng trình báo Công an phường Tam Bình và cho biết xe của mình có gắn định vị.

Tiếp nhận tin trình báo, trung tá Nguyễn Võ Đôn Hòa, Phó trưởng Công an phường lập tức chỉ đạo chiến sĩ công an phường cùng dân phố chia làm 2 hướng theo định vị của chiếc xe để truy bắt đối tượng.

Sau 20 phút truy tìm, tổ công tác phát hiện chiếc xe của anh Hưng được một đối tượng điều khiển với tốc độ trên đường số 19 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) nên áp sát.

Phát hiện bị công an vây bắt, đối tượng lao xe vào cảnh sát nhằm thoát thân khiến cả hai xe ngã xuống đường. Khi đối tượng vừa ngồi dậy định tháo chạy thì bị cảnh sát khống chế, đưa về công an.

Tại trụ sở công an, đối tượng khai là Lê Quốc Khánh. Hiện công an đang truy bắt đồng phạm còn lại của Khánh.

Dương Thanh