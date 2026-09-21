Thanh niên TP Hồ Chí Minh phát huy sức trẻ - Bài 3: Bứt phá để phát triển

Mở rộng cơ hội phát triển

Sau sắp xếp, TP Hồ Chí Minh có một không gian kinh tế - xã hội đa dạng hơn, từ trung tâm tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ đến các vùng công nghiệp, nông nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch và kinh tế biển. Không gian ấy mở rộng cơ hội phát triển cho người trẻ nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu, thách thức mới.

Hoạt động Hội cũng cần tiếp tục mở rộng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, khu công nghiệp, khu nhà trọ, chung cư; tăng cường kết nối, hỗ trợ thanh niên về việc làm, kỹ năng nghề, nhà ở, sức khỏe thể chất và tinh thần.

Điều đáng chú ý là không gian Thành phố mới cũng tạo cơ hội kết nối những kinh nghiệm vốn là thế mạnh của từng khu vực: chăm lo thanh niên công nhân từ các khu nhà trọ ở Bình Dương; tình nguyện, bảo vệ môi trường ven biển, hải đảo ở Bà Rịa - Vũng Tàu; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và khả năng huy động nguồn lực từ TP Hồ Chí Minh trước đây.

Nhưng để cộng hưởng được các nguồn lực này, trước hết tổ chức Hội phải đến gần hơn với từng nhóm thanh niên. Là một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, ông Trần Tài, Bí thư Chi đoàn Công ty Nấm sinh học Việt Nam (xã Kim Long) cho rằng, để hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển thực chất, bền vững, các chính sách hỗ trợ cần đi vào chiều sâu và giải quyết đúng nhu cầu của doanh nghiệp. Các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cũng cần có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải và ưu tiên những doanh nghiệp thực sự đổi mới, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Trần Tài, những chủ trương mới của Trung ương đang mở ra thêm dư địa phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp và các startup. Trong đó, Nghị quyết 57-NQ/TW tạo động lực thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh.

Trong khi đó, Nghị quyết 68-NQ/TW xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, đồng thời khuyến khích mạnh mẽ tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Theo ông Trần Tài, đây là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin cho cộng đồng startup, đặc biệt với những mô hình mới, có mức độ rủi ro cao nhưng hướng tới tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội.

Nhân tố để xây dựng Thành phố mới

Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội nâng cao năng suất và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là điều kiện để thanh niên phát huy bản lĩnh, trí tuệ, khả năng thích ứng và tinh thần tiên phong của thanh niên TP Hồ Chí Minh.

Ông Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh, giai đoạn 2026 - 2031 đã mở ra một không gian phát triển mới của TP Hồ Chí Minh, với nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với vai trò, trách nhiệm của thanh niên. Vì vậy, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh khóa X xác định trách nhiệm của tổ chức Hội không chỉ dừng lại ở việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên mà quan trọng hơn là phải thực sự trở thành người bạn đồng hành, tạo môi trường để thanh niên phát huy năng lực, nuôi dưỡng khát vọng và cống hiến cho Thành phố, cho đất nước.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; hướng công tác Hội về cơ sở, đến gần hơn với từng nhóm thanh niên; đồng thời phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức thành viên, câu lạc bộ, đội, nhóm; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên; qua đó khơi dậy tinh thần xung phong, sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong mỗi hội viên, thanh niên.

"Với tinh thần yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, khát vọng và cống hiến, các cấp Hội, hội viên, thanh niên Thành phố sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống, tiên phong hành động, góp phần vì hạnh phúc của thanh niên và xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh, nghĩa tình, phát triển bền vững", ông Lê Tuấn Anh khẳng định.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho rằng các phong trào, chương trình của Hội phải tạo động lực để thanh niên dám nghĩ, dám làm, chủ động sáng tạo và cống hiến. Thanh niên không chỉ là lực lượng kế tục, mà cần trực tiếp tham gia quá trình kiến tạo và phát triển Thành phố; hiệu quả thực tiễn và sự chuyển biến trong thanh niên phải trở thành thước đo của công tác Hội.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và TP Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng ông Lê Tuấn Anh với cương vị mới là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

"Thanh niên không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp của Đảng, của dân tộc mà cần trực tiếp tham gia vào quá trình kiến tạo và phát triển Thành phố, vì vậy mỗi bạn trẻ cần có khát vọng vươn lên trong học tập, lao động, mạnh mẽ hơn trong đổi mới sáng tạo, cống hiến cho cộng đồng và chủ động xây dựng tương lai của chính mình", ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng cho biết, TP Hồ Chí Minh đang đứng trước một không gian và yêu cầu phát triển mới, hướng đến xây dựng Thành phố thông minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng tầm với các đô thị lớn trên thế giới. Những chủ trương lớn của Trung ương không chỉ đặt ra nhiệm vụ mới cho Thành phố mà còn mở ra nhiều cơ hội để tổ chức Hội và thanh niên phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và trách nhiệm, tham gia cụ thể vào quá trình xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh.

“Đặc biệt, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố cần tăng cường đồng hành với thanh niên trong học tập, làm chủ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, việc làm, khởi nghiệp và phát triển toàn diện. Các phong trào, chương trình của Hội phải thực sự tạo động lực, mở rộng sức ảnh hưởng và truyền cảm hứng để thanh niên dám nghĩ, dám làm, chủ động sáng tạo và cống hiến, qua đó phát huy tốt hơn nguồn lực, trí tuệ và sức trẻ của thanh niên trong xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày càng giàu mạnh, hiện đại và nghĩa tình”, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị.