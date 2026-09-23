Thanh niên TP.HCM tranh tài nghệ thuật làm bánh

Hội thi do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM – YES Center tổ chức, hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 – 15.10.2026) và 46 năm Ngày truyền thống thanh niên công nhân TP.HCM (15.10.1982 – 15.10.2026).

Theo Ban Tổ chức, hội thi là sân chơi để thanh niên đang học nghề, làm nghề có cơ hội thể hiện kiến thức chuyên môn, kỹ thuật, sự khéo léo và khả năng sáng tạo trong lĩnh vực làm bánh. Các thí sinh sẽ được đánh giá không chỉ qua hình thức sản phẩm mà còn ở tay nghề, kỹ thuật thực hiện, ý tưởng và khả năng xử lý trong quá trình thi.

Thông qua hoạt động này, Ban Tổ chức hướng đến việc khuyến khích thanh niên lựa chọn học nghề, nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp bằng năng lực chuyên môn. Hội thi cũng tạo điều kiện để người trẻ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, qua đó có thêm cơ hội tiếp cận môi trường nghề nghiệp thực tế.

Hội thi còn nhằm tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp trong lĩnh vực bánh, dịch vụ ẩm thực. Các cơ sở đào tạo có dịp giới thiệu chương trình, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn; trong khi doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, tìm kiếm nhân sự phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

Bên cạnh tranh tài, hoạt động kết nối cũng hướng đến việc cung cấp thông tin về việc làm, thực tập, học việc và các cơ hội nâng cao tay nghề cho thanh niên. Qua đó, hội thi góp phần gắn đào tạo nghề với nhu cầu nhân lực của ngành bánh và lĩnh vực dịch vụ ẩm thực tại TP.HCM.

Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 2.10 tại 3 điểm thi, gồm Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM (phường An Nhơn); Trường Đại học Thủ Dầu Một (phường Phú Lợi) và Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu (phường Tam Thắng). Thời hạn đăng ký tham gia cuộc thi đến 17h ngày 26.9.2026.