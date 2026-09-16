Thanh niên Thủ đô với văn hoá giao thông an toàn, văn minh

Mưa dông được dự báo xuất hiện ở nhiều nơi trong những ngày tới, riêng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An còn có các đợt mưa to. Một số vùng trũng thấp, ven sông có nguy cơ ngập cục bộ do mưa lớn và nước từ thượng nguồn về.