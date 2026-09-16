Thanh niên Thủ đô với văn hoá giao thông an toàn, văn minh
Trong bối cảnh giao thông ngày càng phức tạp, việc xây dựng văn hoá giao thông an toàn, văn minh đã không còn là khẩu hiệu suông, mà trở thành yêu cầu cấp bách, trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trong đó, thanh niên, sinh viên là lực lượng đông đảo, đồng thời có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa những thói quen tham gia giao thông tích cực.
Đây cũng là mục tiêu được hướng tới tại Cuộc thi viết “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2026 và tọa đàm “Văn hóa giao thông - hành động của thanh niên”, do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sáng 16/9.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thanh-nien-thu-do-voi-van-hoa-giao-thong-an-toan-van-minh-417963.htm